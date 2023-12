¿Habrá cara a cara entre Nicolás Petro y Mario Burgos? El hijo del presidente acusa al fiscal de presionarlo y filtrar la confesión de sus delitos

Hoy, a las 8 y 30 de la mañana, se verán las caras, en la Comisión de Disciplina Judicial, el exdiputado de Atlántico, Nicolás Petro, y el fiscal Mario Burgos, quien lleva el caso contra el hijo del presidente Gustavo Petro por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. No obstante, el señalado, en esta ocasión, es el fiscal Burgos, pues fue denunciado por la publicación de su confesión, en la que reconocía los graves delitos, cuando estaba dispuesto a contar la verdad a cambio de no poner un pie la cárcel, mediante un principio de oportunidad.

A pesar de las evidencias, en las que es claro que Nicolás Petro había accedido a confesar que recibieron dinero de personas cuestionadas para la campaña a la presidencia de Gustavo Petro, que buena parte se la embolsillaron hasta enriquecerse, que había financiadores no reportados como el empresario Euclides Torres, entre otras irregularidades, Petro denunció a Burgos por supuestamente haberlo presionado y doblegado en el búnker, cuando estuvo detenido, tras ser capturado.

En el video de la explosiva y grave confesión Nicolás se ve cómodo, tranquilo y calmado respondiendo el interrogatorio del fiscal investigador y de Mario Burgos. No se ve presión alguna. Además, siempre estuvo presente el abogado del imputado.

En la pasada, y fallida cita en la Comisión de Disciplina Judicial, Nicolás Petro no se hizo presente, su argumento, que no tenía permiso para salir de Barranquilla, ciudad de la que no puede movilizarse sin orden judicial, porque así lo determinó el juez, en medio del proceso, este sí, en contra del hijo del presidente Gustavo Petro.