No hay plata para las víctimas de los paramilitares, el gigantesco déficit llega a 4 billones de pesos, así lo advierte la Procuraduría

Como una vulneración masiva y reiterada de los derechos de las víctimas, que debe ser saldada con verdad, garantías de no repetición y con indemnización, calificó la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, la situación de las miles de víctimas de los grupos paramilitares que se desmovilizaron en el marco de la Ley de Justicia y Paz y hoy, luego de casi dos décadas, siguen esperando la prometida reparación.

No es un asunto de poca monta, los cálculos de la Procuraduría señalan que hay un rezago superior a los 4 billones de pesos para la indemnización de las víctimas del conflicto armado, reconocidas en la jurisdicción de Justicia y Paz.

Así lo dijo la jefe del Ministerio Público durante su intervención en el ‘Encuentro por el reconocimiento de los derechos de las víctimas’, en Bogotá, donde aclaró que esa fue la cifra presentada por el Ministerio Público ante la Corte Constitucional al solicitar la declaratoria del estado de cosas inconstitucional.

Agregó que “el estado de rezago en la indemnización de las víctimas reconocidas en la jurisdicción de Justicia y Paz constituye hoy un problema estructural, situación que supone una vulneración masiva y generalizada de las víctimas”.

Agregó que el reducido rubro asignado para la Unidad para las Víctimas para el pago de las indemnizaciones constituye una prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones, y por eso es importante que el Gobierno disponga del presupuesto necesario para lograr ese objetivo.

- Foto: Daniel Reina

“Hay una deuda histórica que debe ser saldada con verdad y con garantías de no repetición, pero también debe ser saldada con indemnización, eso es fundamental, y en ese sentido las víctimas cuentan con la Procuraduría, en su condición de cabeza del Ministerio Público, como garante para apoyar, acompañar y luchar con las víctimas y para las víctimas”, dijo la procuradora Cabello Blanco.

Petro se pregunta qué pasó con los bienes de los paras

Hace más de un mes, el presidente de la República, Gustavo Petro, tomó la decisión de convocar a los exjefes paramilitares a que le cuenten la verdad a Colombia sobre el proceso de indemnización de las víctimas, la ubicación de bienes y a decir toda la verdad para un real proceso de reconciliación en el país.

Desde Barrancabermeja, en un evento sobre reparación a las víctimas de los paramilitares, el jefe de Estado arremetió contra la ley de Justicia y Paz al señalarla de promover la impunidad; indicó que volvió políticos a los narcotraficantes.

“Justicia y Paz fue una ley de impunidad para los narcotraficantes, allí no había un fiscal qué criticar, allí los congresistas pupitrearon la ley, no bastó que algunos disidentes liberales o los de izquierda hablaran en contra; por ahí no era el camino”, sostuvo Petro.

Y agregó en su intervención: “No se podía volver al narcotraficante político, desde el ámbito de la economía habían creado en su afán de acabar con las bastas sociales de esa insurgencia, creyeron que el camino era el genocidio, repetir el camino de liberales y conservadores de matarse con masacres y barbaries”.

“El Gobierno, a través de las instancias, puede reunir a los jefes paramilitares para que hagan un balance ante el país, para que digan de lo que ha pasado con la verdad y los bienes para el proceso de inmunización, para que nunca más se junte la esvástica con el narcotráfico”, sentenció.

También aseguró el mandatario colombiano: “Ahora paradójicamente el senador que se paró ante Mancuso, diciendo que era impunidad, los puede convocar para que digan la verdad, reclamar la paz para que nuevos jóvenes, mamás, no sean vueltos a llamar jamás “víctimas” en Colombia”.