Nueva petición para que el general (r) Yuber Aranguren sea condenado por acosar sexualmente a una oficial del Ejército

“Me dice que me va a llevar a un cerro donde queda un repetidor para que le baje el nivel de testosterona a los soldados”, señaló la subteniente en su momento, y aseguró que “en una formación de la brigada, delante de todo el personal me dijo: las mujeres no van solo por el pipí, sino detrás del pipí va la billetera. Toda la brigada me miraba y se rieron de mí. En una ocasión me trató con palabras soeces y le pedí respeto a lo que me dijo: ‘Hagamos algo, por cada grosería que le diga, usted me da un beso’”.