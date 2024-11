Oficial del Ejército murió al caer de un tercer piso de una casa en El Plateado, Cauca

Operación Perseo

Días antes del atentado, las disidencias de las Farc habían señalado que: “El Ministerio de Defensa, en otra muestra de improvisación, pretende dar inicio a su plan de acción integral convocando un concierto el día 8 de noviembre en el coliseo del corregimiento de El Plateado, como si a las comunidades se les hubieran olvidado los cientos de bombardeos sobre acueductos y bienes civiles, como si no estuviera aún en la memoria de los habitantes de Argelia el recuerdo del asesinato del niño Dylan, el 24 de julio, a manos del Ejército; como si se hubiera borrado de un brochazo las alianzas descaradas entre el Ejército Nacional, Los Pocillos y el ELN; como si la gente de El plateado no tuviera raciocinio y no entendiera que la ocupación militar de la Operación Perseo sólo busca la construcción a sangre y fuego de la represa Arrieros del Micay. Además de la expansión del paramilitarismo en la zona, como si no se recordara la toma paramilitar coordinada entre paras, elenos y fuerzas militares, en lo que se llamó el pacto de la cordillera en el año 2006 y que hoy, con el nombre de Operación Perseo, se repite”.