“Ojo con el mesías que promete quitar recursos del petróleo”: ¿sablazo de Duque a Petro?

Inició la cuenta regresiva para las elecciones de Congreso y consultas presidenciales, ejercicio democrático que se realizará el próximo 13 de marzo y, en medio de ese crucial momento por el que atravesará Colombia, el presidente Iván Duque realizó una profunda reflexión.

En ese sentido, el mandatario colombiano alertó al país este viernes sobre los “mesías” que estarían asomando cabeza en época electoral, prometiendo quitar los recursos provenientes del petróleo y hasta emergencias económicas. El presidente Duque no mencionó directamente al precandidato a sucederlo Gustavo Petro, quien ha anunciado que adoptaría esas medidas si llega a la Casa de Nariño.

“La posverdad trata de desmitificar todo y tiene que crecer en el catastrofismo, en el pesimismo, tiene que sembrarle en la sociedad que nada funciona, que nada se logra y que además cuando se junta con el populismo viene el mesías”, sostuvo Duque.

Y agregó el jefe de Estado: “Esos mesías que salen y prometen que con una emergencia económica se resuelven todos lo problemas... ¡ojalá! O esos mesías que se la pasan diciéndole al país que se le van a quitar los recursos del petróleo o que le van a quitar los ingresos de otros sectores que son fundamentales”.

Por otro lado, esta semana el presidente de la República, Iván Duque, fue directo y aseguró que la propuesta que lanzó el precandidato Gustavo Petro de declarar la emergencia económica una vez que eventualmente llegue a la Casa de Nariño es una medida “populista y demagógica”.

Sobre la política económica que emprenderá Gustavo Petro en su eventual gobierno, de ganar las elecciones presidenciales, el mandatario colombiano recordó que en su administración se han destinado recursos “históricos” para atender a la población del país más vulnerable, especialmente –según dijo– con programas sociales en medio de la pandemia del coronavirus.

“Sencillamente me parece a mí que decir que por declaratoria económica se acaba el hambre, me parece que es demagógico y me parece que es populista. Las declaratorias económicas no acaban con el hambre y si eso fuera así, el hambre se hubiera acabado hace mucho rato”, afirmó.

Y subrayó Duque que “hay que tener mucho cuidado en esas propuestas que muchas veces son populistas y demagógicas y más bien concentrarse en cuáles son las medidas estructurales para seguir manteniendo la economía creciendo, generando empleo”.

En diálogo con Blu Radio, el presidente también aprovechó la ocasión para lanzar varias pullas: “No se debe estar intimidando a los sectores productivos porque cuando se intimidan con discursos que son sectarios, inmediatamente se empieza a ahuyentar la inversión. Yo creo que lo que debemos seguir logrando es que la economía siga creciendo y que siga avanzando la vacunación masiva contra el coronavirus”.

Propuesta de Petro

Gustavo Petro sigue haciendo campaña de cara a las elecciones, tanto legislativas como presidenciales, que se llevarán a cabo en marzo y mayo, respectivamente.

En una ronda de medios que hizo el candidato, precisó cuál sería la primera acción que tomaría si llega a ganar las elecciones presidenciales.

“Hay que decretar la emergencia económica como eje central por el hambre que vive el país. Colombia está en una situación de hambre, sobre esta circunstancia ya ha habido anuncios, las estadísticas del Dane, la realidad de una sociedad en las capitales de Colombia, donde la mayoría de los habitantes no tienen las tres comidas diarias [...] ¿Qué más emergencia que la población tenga hambre?”, dijo Petro en su entrevista con Blu Radio.