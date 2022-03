Petro se acerca a ganar en primera vuelta y arrasa con todos los demás candidatos en segunda: Invamer

En una encuesta revelada por Invamer, contratada por Noticias Caracol, Blu Radio y El Espectador, se evidencia una creciente intención de voto por Gustavo Petro. El líder de la Colombia Humana alcanza el 44,6% y supera ampliamente al resto de los candidatos. En escenarios de segunda vuelta, de hecho, les gana a todos con una diferencia de entre 15,5 y 33,2 puntos porcentuales.

En cuanto a las consultas, que se votarán el próximo 13 de marzo, el estudio indica que el primer lugar sería para el Pacto Histórico (38%). Les seguirían Equipo por Colombia (19,1%) y la Coalición Centro Esperanza (14,5%).

El candidato independiente Rodolfo Hernández aparece con entre un 13% y un 17,3% de intención de voto, dependiendo del escenario que se daría en primera vuelta.

Una posible alianza entre Hernández y el ganador del Equipo por Colombia crearía una fuerza potente que podría pasar a segunda vuelta, pero por ahora habrá que esperar los resultados del 13 de marzo.

Según la encuesta, la más damnificada es la Coalición Centro Esperanza, no solo porque aparece de última en intención de voto, sino porque no tiene muchos caminos para hacer alianzas con otros sectores, salvo que gane Alejandro Gaviria. El exrector de la Universidad de los Andes podría traer al Partido Liberal y a Cambio Radical, entre otros, algo que no ocurriría si la candidatura la gana Sergio Fajardo.

Pero mientras las encuestas dicen una cosa respecto a las coaliciones, Google Trends, que nunca se ha equivocado en Estados Unidos en materia electoral, muestra otra cosa en Colombia.

Sin lugar a dudas, Invamer acierta con Petro, ya que definitivamente es el rey de las búsquedas en Google. Sin embargo, según las tendencias de búsquedas, las consultas de Equipo por Colombia y de la Centro Esperanza las ganarían David Barguil y Alejandro Gaviria, respectivamente.

El próximo domingo 13 de marzo se sabrá si Invamer o Google Trends tienen la razón.

Aún falta poco más de una semana para las elecciones y los indicadores de Google Trends pueden cambiar. SEMANA los estará monitoreando permanente antes de las consultas e irá informando de sus resultados. Hoy nada está escrito en piedra.

Esta es la ficha técnica de la encuesta de Invamer

EMPRESA QUE REALIZÓ LA ENCUESTA: INVAMER S.A.S. PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ: Noticias Caracol, Blu Radio y El Espectador. FUENTE DE FINANCIACIÓN: Noticias Caracol, Blu Radio y El Espectador. OBJETIVOS: ❑ Conocer la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales de 2022. ❑ Evaluar el estado de ánimo del país a nivel total y para cada una de sus regiones, incluyendo zona urbana y rural, al igual que municipios Capitales y no Capitales. ❑ Medir la aprobación del Presidente y la imagen de personajes e instituciones en Colombia. ❑ Identificar, según la opinión pública, cuál es el principal problema que tiene Colombia en este momento. ❑ Conocer la opinión pública sobre hechos de actualidad. ❑ Observar el nivel de aceptación de la gente respecto a ciertas leyes, propuestas o afirmaciones. UNIVERSO: Hombres y mujeres de 18 años en adelante, de todos los niveles socioeconómicos a nivel nacional, con cubrimiento urbano y rural (excluyendo los departamentos antiguamente llamados “Territorios Nacionales”). MARCO MUESTRAL: En la primera fase del muestreo, Proyecciones a 2022 del Censo Nacional discriminado por municipios. En la segunda fase, planimetría de cada una de las poblaciones seleccionadas. En la tercera fase, hogares de las manzanas y veredas seleccionadas en cada población. En la cuarta y última fase, personas mayores de 18 años o más, residentes en cada hogar. Este marco muestral cubre el 100% del grupo objetivo. TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA: Se realizaron 1.504 encuestas distribuidas en los siguientes municipios: Amalfi, Arjona, Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bello, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cereté, Chía, Ciénaga, Cómbita, Córdoba, Cota, Cúcuta, Cumbal, Dosquebradas, El Carmen de Atrato, El Copey, El Peñón, El Tambo, Envigado, Filandia, Ibagué, Jamundí, La Unión, Los Patios, Madrid, Manizales, Marinilla, Medellín, Montería, Oporapa, Palmira, Pasto, Pitalito, Planadas, Popayán, Puerto Colombia, Puerto Concordia, Puerto Salgar, San Carlos, San Estanislao, San Marcos, San Sebastián de Buenavista, Santa Marta, Santa Rosa De Osos, Soacha, Socorro, Soledad, Sutatausa, Tangua, Timbío, Tunja, Turbo, Uribia, Valencia, Valledupar, Villamaría, Villavicencio, Yarumal y Yumbo. Para ajustar la distribución de la muestra a la distribución real del universo por región y tamaño, se aplicaron factores de ponderación. Este tamaño muestral está de acuerdo al de la propuesta.

SISTEMA DE MUESTREO: probabilístico por etapas: 1. Selección aleatoria sistemática de 94 puntos muestrales en todo el país. 2. Selección aleatoria sistemática de cuatro manzanas o veredas en cada punto muestral. 3. Selección aleatoria sistemática de cuatro hogares por manzana o vereda. 4. Selección aleatoria simple de una persona de 18 o más años residente en el hogar. MARGEN DE ERROR: los márgenes de error dentro de unos límites de confianza de un 95%, son: para el total de la muestra de 1.504 encuestas +/- 2,53%; para el total de la muestra de Bogotá +/- 5,94%, Norte Caribe +/- 5,62%, Centro Oriental +/- 5,22%, Antioquia/Eje Cafetero +/- 5,62% y Sur Occidental +/- 5,94%; para el total de la muestra de hombres +/- 3,57% y mujeres +/- 3,58%; para el total de la muestra de personas de 18 a 24 años +/- 6,00% , de 25 a 34 años +/- 4,92%, de 35 a 44 años +/- 5,82%, de 45 a 55 años +/- 6,41% y de 55 años o más +/- 5,46%; para el total de la muestra de estrato (1-2) +/- 3,00%, estrato (3) +/- 5,45% y estrato (4, 5 y 6) +/- 9,26%; para el total de la muestra de la zona urbana +/- 2,87% y rural +/- 5,35%; para el total de la muestra de municipios Capitales +/- 3,61% y no Capitales +/- 3,54%. Para las preguntas de intención de voto a Coaliciones el margen de error a nivel total es de +/- 3,01%. Para las preguntas de intención de voto a presidencia el margen de error a nivel total es de +/- 2,92%. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: encuestas personales en el hogar del encuestado por medio de tablets y tarjetón para las preguntas de intención de voto. FECHA DE RECOLECCIÓN DE LOS DATOS: del 24 al 28 de febrero de 2022. NÚMERO DE ENCUESTADORES: en el estudio participaron 81 encuestadores. MÉTODO DE VALIDACIÓN: se revisó el 100% de las encuestas realizadas y se supervisó el 10% de las mismas. TEMAS A LOS QUE SE REFIERE: intención de voto, aprobación del Presidente, imagen de personajes e instituciones de Colombia, principal problema por resolver en el país, aceptación respecto a leyes, propuestas o afirmaciones del momento. PERSONAJES O INSTITUCIONES POR LAS CUALES SE INDAGÓ: remitirse al cuestionario. PREGUNTAS CONCRETAS QUE SE FORMULARON: remitirse al cuestionario.