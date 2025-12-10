Nación
Orden de captura contra Iván Mordisco por genocidio del pueblo nasa en el Cauca
Se les atribuyen 32 hechos delictivos contra sabedores ancestrales, líderes, autoridades, comuneros y otros representantes del Cauca.
La Fiscalía reveló que luego de una detallada investigación por crímenes cometidos contra pueblos indígenas en el departamento de Cauca, se tomó la determinación de solicitar una orden de captura en contra de alias Iván Mordisco, jefe de las disidencias de las Farc.
En desarrollo...