El representante demócrata Jim McGovern, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, llevó a la Cámara una propuesta de enmienda al presupuesto en el rubro del apoyo a Colombia en materia de defensa. En el documento de siete páginas dice que “el equipo militar o de inteligencia o los suministros transferidos o vendidos al Gobierno de Colombia bajo la asistencia del sector de seguridad de los Estados Unidos no se deben utilizar con fines de vigilancia ilegal o recolección de inteligencia dirigida en la población civil, incluidos los defensores de derechos humanos, personal judicial, periodistas o la oposición política”. La Cámara aprobó ampliamente la propuesta.

Ahora el Senado, donde los republicanos son mayoría, discutirá la iniciativa. Sin embargo, podría prosperar si pasa; como sucedió en la Cámara, en la que miembros de los dos partidos apoyaron mayoritariamente la enmienda. Y ese no fue el único tema colombiano que hizo ruido en el Congreso estadounidense. La popular representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez promovió una iniciativa para que Estados Unidos no financie la fumigación aérea de cultivos ilícitos, en tanto Colombia no cumpla los estándares que la Corte Constitucional le ha puesto al uso del glifosato.

El Gobierno colombiano no ha podido reactivar la aspersión aérea a pesar de los más de 150.000 hectáreas de coca cultivada y las dificultades de la erradicación manual en el terreno: minas quiebrapatas, francotiradores de los grupos ilegales, y la oposición de los cocaleros y de las comunidades que dependen de la economía ilegal y que hacen cercos humanos para impedir la entrada de la fuerza pública. Por ahora, la enmienda que pasó en la Cámara sobre la ayuda de Washington a Colombia tendrá que ser discutida en el Senado y luego tendrá que pasar por la Casa Blanca, que seguramente la objetará.