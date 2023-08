‘Paz total’: Fiscalía advierte que no levantará órdenes de captura de miembros de grupos sin estatus político

La vicefiscal general de la Nación, Martha Mancera, participó de la audiencia y cuestionó las afirmaciones del alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, durante la audiencia pública, según las cuales con las disidencias de las Farc no se adelanta actualmente una negociación de paz.

La Vicefiscal reveló que, en respuesta a una carta de la Fiscalía, el Gobierno manifestó que los integrantes del autodenominado Estado Mayor Central, disidencias de las Farc, a pesar de haber sido algunos de ellos firmantes del Acuerdo de Paz, podrán ser susceptibles del levantamiento de las órdenes de captura por integrar una estructura criminal que no hizo parte del Acuerdo.

Mancera indicó que solo se podrán levantar las órdenes de captura de representantes o integrantes de grupos armados con estatus político y se refirió a aquellos casos en los que no se puede proceder por tratarse de grupos armados que carecen de un marco de sometimiento.

“Un grupo armado tiene ese estatus político y puede entablarse una negociación de paz con él en la medida que el señor presidente así lo considere conforme al artículo 189 constitucional (…) Sin embargo, las organizaciones criminales heredadas de los grupos paramilitares no tienen estatus político ”, indicó.

Críticas de la Procuraduría a la ‘paz total’

En cuatro puntos, la procuradora Margarita Cabello resumió los conflictos que el organismo de control presenta ante tal iniciativa, dentro de los que recalcó que dicha legislación no se ajusta a la Constitución Política de Colombia.

El primer punto que usó como argumento fue que la ley no tiene en cuenta las diferencias que debe haber en cuanto a la articulación institucional para negociaciones con grupos armados al margen de la ley y para aquellas con organizaciones criminales con alto impacto.

“ La legislación debe ser precisa, sin vacíos significativos que den lugar a interpretaciones contrarias , para que no se entienda que esos vacíos puedan ser llenados mediante reglamentación del Ejecutivo”, indicó la institución.

“ No se establecen condiciones específicas para el reconocimiento de la calidad de vocero de paz , pues no se indica el vínculo que debe existir entre un individuo y una organización de crimen de alto impacto, para que pueda ser reconocido como vocero de paz y, por esa vía, recuperar su libertad”, siguió diciendo.

“En ese sentido, los afectados por crímenes graves no tienen la oportunidad de ser escuchados para que el Gobierno nacional y los jueces valoren la proporcionalidad de las medidas en términos de no repetición”, sostuvo.

Finalmente, aclarando que no se opone a los esfuerzos de paz hechos por el Gobierno, pidió atención para respetar el orden constitucional. “ Por esas razones, no hay duda de que la ley de ‘paz total’ carece de la especificidad mínima necesaria para cumplir los mandatos superiores y, en consecuencia, sus disposiciones deben someterse a un escrutinio estricto por la Corte Constitucional”, enfatizó.

Otras críticas a la ley de ‘paz total’

“Me parece que no hay congruencia en los dos discursos y lo afirmo a partir del momento en que el doctor Danilo (Rueda) señala en su intervención de entrada que la Constitución no exige que exista carácter político para iniciar diálogos con vocación de paz”, admitió.