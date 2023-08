Paz total | Los fuertes cuestionamientos del magistrado Ibáñez al ministro de Justicia: “No veo que haya unidad de criterios del Gobierno”

“Me parece que no hay congruencia en los dos discursos, y lo afirmo a partir del momento en que el doctor Danilo (Rueda) señala en su intervención de entrada que la Constitución no exige que exista carácter político para iniciar diálogos con vocación de paz y señala que el carácter político asociado a la conducta punible asociado a la misma naturaleza es una condición, pero para accesos a beneficios, pero no para iniciar un proceso de diálogo, acercamiento, e inclusive de acuerdos, que no termine con beneficios”, se cuestionó el togado.