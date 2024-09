Periodista de Red+ fue drogado y robado cerca de la Javeriana: “Aparecí descalzo en una estación de TransMilenio”

“Nuestro periodista Santiago Tovar, de la web de @RedMasNoticias fue drogado con escopolamina, golpeado y atracado en la calle 45, muy cerca de la Universidad Javeriana . Todo sucedió el sábado anterior. En este video, se ve a dos de los hampones robándolo, mientras otro vigila que no venga la Policía. Esperamos que la @PoliciaBogota actúe pronto y los capture. Todos tenemos que apoyar a las autoridades para que esto no siga sucediendo en Bogotá. @CarlosFGalan @GobiernoBTA”, fue el mensaje publicado por Celis, haciendo un llamado urgente para que se atiendan los constantes casos de inseguridad que suceden en la capital del país.

“Estuve compartiendo con unos colegas en la zona de la Javeriana. La persona que está al costado derecho fue la que me abordó en primer lugar, me habló de su pareja, de muchos temas personales, simplemente para ganarse esa confianza y, en un momento, me ofrece que nos tomemos una cerveza”, explicó Tovar.