Petro soltó idea para miembros del Ejército: “Eso se llama romper un paradigma satánico”

Gustavo Petro propone que el Ejército participe en obras públicas: “Hemos empezado a preparar al Batallón de Ingenieros, no solamente en el arte militar de puentes en zonas de combate, sino en este tipo de áreas. Que aprenda a hacer obras”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/TUGULELLRY

“Hemos empezado a preparar el Batallón de Ingenieros no solamente en el arte militar de puentes en zonas de combate, sino de este tipo de áreas; que aprenda a hacer obras públicas. El Estado haciendo obras públicas, claro que eso se llama romper un paradigma satánico en los últimos 50 años”, fueron las palabras de Petro durante el Congreso de Infraestructura en Cartagena.

Petro y la incapacidad estatal

Es por eso que el jefe de Estado indicó que, “no se trata de hacer un muro como feudal rodeando los pueblos para que no entre el agua, sino que es mirar cómo entra el agua” y explicó: “Es un estudio del agua histórico, con los niveles, etcétera, que nos permita saber. Los indígenas lo descubrieron antes, cómo se puede producir agricultura, al mismo tiempo pescar, al mismo tiempo vivir, estar al lado de agua y no ser muerto por una inundación. Eso es una ingeniería”.

Es por eso que Petro cuestionó el porqué la obra Medellín-Quibdó aún no se ha culminado, a pesar de que lleva 20 años en construcción.

“¿Por qué la vía 4G se hace rápido hasta el mar, Medellín-Mar? Y ¿por qué Medellín-Quibdó no?, 20 años lleva la obra, 400 muertos, porque es una zona por las lluvias de deslizamientos, y la obra en 20 años no tiene una ingeniería para los deslizamientos. ¿Cuál es la lógica? Políticamente, puedo hablar de muchas lógicas de por qué eso ha pasado, pero ¿por qué? O sea, ¿es que la vía Medellín-Quibdó no es prioritaria y la otra sí?”, fueron las palabras del mandatario.