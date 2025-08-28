Suscribirse

Nación

Piden rechazar proceso para tumbar a Iris Marín de la Defensoría del Pueblo; este jueves se define proceso

Este 28 de agosto se conocerá el fallo que avanza en la Sección Quinta del Consejo de Estado.

Redacción Semana
28 de agosto de 2025, 3:38 p. m.
Defensora del pueblo, Iris Marín.
Defensora del pueblo, Iris Marín. | Foto: Cortesía Defensoría del Pueblo

Justo un año después de que Iris Marín Ortiz consiguió ser la primera mujer en convertirse en la Defensora del Pueblo, la Sección Quinta del Consejo de Estado se prepara para tomar una decisión definitiva en el proceso que avanza contra el acto que la dejó elegida en ese cargo.

Pero antes de que los magistrados de esa Sección se decantaran en este proceso, la procuradora delegada para Asuntos Electorales, Yolima Carrillo, envió su concepto pidiendo que se rechazara la demanda que busca dejar acéfala la Defensoría del Pueblo.

Contexto: Este fue el llamado que hizo la defensora del pueblo, Iris Marín, tras la condena a Álvaro Uribe

El documento conocido por SEMANA dice: “Esta delegada del Ministerio Público considera que no están dados los elementos de juicio para que se decrete la nulidad solicitada”.

El nombramiento de Marín Ortiz en la Defensoría del Pueblo fue demandado por Jorge Eliécer Ortega, quien alegó que la terna presentada por el presidente Gustavo Petro para ese cargo vulneraba derechos fundamentales, como la igualdad, porque estaba conformada solo por mujeres.

Presidente Gustavo Petro, posesionó a Iris Marín Ortiz como la nueva Defensora del Pueblo.
Presidente Gustavo Petro, posesionó a Iris Marín Ortiz como la nueva Defensora del Pueblo. | Foto: Foto tomada de X: @DefensoriaCol

Pero la Procuraduría tiene un concepto muy diferente: “En respuesta al problema jurídico, se obtiene que los elementos de juicio relacionados no gozan de la entidad ni de la contundencia para determinar que con la elección de Iris Marín Ortiz como Defensora del Pueblo, se hubiese vulnerado el ordenamiento jurídico”.

La Sección Quinta argumentó que esa conclusión se dio después de revisar tratados internacionales y la Constitución de Colombia, pues, contrario a lo que dijo el demandante, la terna de mujeres que presentó Petro a la Cámara de Representantes, fortaleció la participación de mujeres.

Petro posesiona a Iris Marín Ortiz como defensora del Pueblo

“Asuntos como el que se debate en el presente caso, son oportunidades valiosas para que se refuerce el concurso que debe existir entre el poder judicial, como guardián de la normatividad y, en especial, de la Constitución; el poder ejecutivo como postulador, y los órganos de Control, verbigracia, el Ministerio Público, como garante de la protección de los derechos humanos y la defensa del ordenamiento jurídico, para la concreción de los derechos fundamentales de las mujeres como sujetos especiales de protección”, es una de las principales conclusiones de la procuradora Carrillo.

El ente de control también destacó, dentro de su concepto, que Irís Marín fue la primera mujer en convertirse en Defensora del Pueblo, y que otras entidades, como el Consejo Superior de la Judicatura, han integrado una lista femenina para ocupar el cargo de magistrada de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

97_97_110010328000202500010001YYY07212529 by Damián Esteban Landínez Cañón

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Administración Trump busca imponer un límite de tiempo a estudiantes extranjeros en Estados Unidos: así cambiarían las visas

2. Famosa marca de carros retira más de 355.000 camionetas en EE.UU. por riesgo de accidentes

3. Marco Rubio está negociando sumar a más países para despliegue militar en el Caribe, pero descarta hacerlo con esta nación

4. ¿Se cayó el nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes? Así va el proceso

5. “Regresaba del trabajo y me disparó”: sobreviviente de tiroteo a manos de su ex en Miami-Dade cuenta su milagro

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ProcuraduríaConsejo de EstadoIris Marín OrtizDefensoría del Pueblo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.