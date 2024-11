Para el miércoles 17 de noviembre, el cabildante causó revuelo al regresar a las sesiones del Concejo y tomar posesión de su cargo, alegando que no había ningún motivo que lo detuviera para regresar.

Además, el documento asegura que no había conocimiento de razones por las cuales el concejal no pudiese retomar su labor, siempre y cuando el concejal “preste juramento en el sentido que: no conoce sobre suspensión alguna en relación con el ejercicio de su cargo como concejal del Municipio de Sutatausa”.