Polígrafo a Marelbys Meza: Juez rechaza petición para que el proceso contra un mayor de la Policía involucrado pase a la Justicia Penal Militar

El proceso contra el mayor de la Policía, Duván Muñoz , no pasará, por ahora, a la Justicia Penal Militar. Así lo determinó la jueza 14 de control de garantías de Bogotá que ordenó este lunes que se continúe con la audiencia de imputación de cargos por los hechos que rodearon la prueba de polígrafo a la que fue sometida en enero de 2023 Marelbys Meza, quien trabajaba en la casa de Laura Sarabia.

Tras la reanudación de la diligencia judicial, la juez determinó que tras revisar la documentación, y pese a lo dicho por el abogado del mayor, hasta el momento no se ha planteado ningún conflicto de jurisdicción por lo que se debe continuar con la respectiva audiencia de imputación de cargos.

“Reitero, no ordené, no podía hacerlo y no fue iniciativa mía ningún polígrafo. Tengo el convencimiento y la certeza de que la jefatura de protección presidencial actuó conforme a la ley y fueron respetuosos de la libertad y dignidad de las personas”, dijo la directora de Prosperidad Social.