Insólito | La Procuraduría faltó un año y medio al proceso contra el presunto homicida de Michel Amaya, la niña asesinada en Bogotá

Lo primero que hizo el abogado de alias Pirry, cabecilla de la banda de asesinos conocida como Tasmania, cuando observó que en la audiencia de libertad por vencimiento de términos estaba algunos medios de comunicación, fue pedirle a la juez cerrar la diligencia y excluir a los miembros de la prensa. Sin embargo, no alertó que hace un año y medio en este proceso, no asiste la Procuraduría.

Así lo confirmaron las propias víctimas en la diligencia que se aplazó y que buscaba la libertad del señalado determinador del crimen, el cabecilla que dio la orden de asesinar a Michel. “Cuando el delincuente pide que la prensa no asista, consideró que nuevamente buscan callar a Michel, y con esa audiencia, de vencimiento términos, sentimos como si estuviera huyendo por una ventana procesal”, advirtieron las víctimas.

La misma juez encargada de definir si el señalado cabecilla criminal quedaría en libertad por vencimiento de términos advirtió lo que estaba ocurriendo en el proceso y cómo desde hace más de 18 meses la Procuraduría se ausentó del mismo, cuando se supone que el delegado del Ministerio Público debe atender la vigilancia por el respeto al debido proceso, no solo de la víctima, sino también del indiciado.

“Se hizo una citación a un ministerio público que se pudo establecer que hace un año ya no laboraba y que el funcionario que se logró la comunicación, que era Ministerio Público, en ese aspecto se ha señalado, hace unos momentos, que era otro el funcionario, lográndose l a comunicación y pudiéndose establecer que a ese juzgado especializado, al noveno, le correspondió a otro ministerio público”, advirtió la juez.

“Ese comportamiento, ya que si bien es cierto es una situación indebida, pues el defensor ha debido notificar al ministerio público y no lo hizo, citó una persona que no es y ahora aduciendo que ha transcurrido un tiempo y que no se le brinda las garantías, asunto que está fuera de toda realidad, porque se ha estado pendiente para realizar la audiencia, la secretaría ha hecho las diligencias pertinentes para la conexión”, explicó el juzgado.