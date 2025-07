Concejal Dussán critica intervención en barrio San Bernardo: “No se combate el crimen, se desplaza la pobreza”

🧵1/

🚨 Seguridad sin derechos

Hoy en el @ConcejoDeBogota denuncié que la supuesta “recuperación” de San Bernardo es, en realidad, una política de exclusión social.

No es seguridad si se arrasa el barrio pero no al crimen, si se expulsa la pobreza pero no a las mafias.

No… pic.twitter.com/XgvjTXixbA