¿Por qué el presidente Petro no ha felicitado a Javier Milei? El canciller Leyva lo responde en SEMANA

El canciller Álvaro Leyva, en entrevista con SEMANA , compartió sus reflexiones sobre el reciente triunfo de Javier Milei en las elecciones de Argentina. De manera directa, Leyva reconoció el resultado democrático al afirmar: “Ganó las elecciones, el triunfo de Milei es el resultado de las urnas, no pienso como Milei. Estuve en su posesión.”

Cuando se abordó el hecho de que Gustavo Petro no había felicitado a Milei, Leyva reveló su participación en la toma de posesión del nuevo presidente argentino: “Estuve allá porque tenemos relaciones con el Gobierno, fui con el embajador. Le dije: ‘Señor presidente Milei, Gustavo Petro lo manda a saludar y le desea buena suerte’. Y él me respondió: ‘No sabe lo agradecido que estoy con que usted esté el día de mi posesión’. Me di cuenta de que le había agradado.”