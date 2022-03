Por tener padres gais, niña fue rechazada en siete colegios de Bogotá

A los casos de acoso sexual y discriminación que han salido a flote este año en colegios de Bogotá, tras el regreso a clases presenciales, este lunes 7 de marzo se suma otro en el que no habrían aceptado a una menor de seis años, no solo en una institución, sino en siete diferentes, supuestamente por ser hija de una pareja homosexual.

Al parecer, la pareja de esposos identificados como Miguel Barriga y John Ramírez, quienes están juntos desde hace once años, habrían decidido adoptar a un niño para ampliar su familia, por lo que desde mayo de 2021 acogieron a Camila, una menor de seis años; sin embargo, para el inicio de las clases de esta niña en este 2022, la pareja denuncia que ya la han rechazado en varias ocasiones argumentando que no estarían preparados para acoger a una estudiante con dos padres del mismo sexo.

En entrevista con RCN Mundo, la pareja contó el caso de uno de los colegios, en los que ellos hicieron todo el proceso de ingreso, justo después de comunicar a las directivas del colegio que eran una pareja homosexual, y como les dijeron que no había problema, pagaron la inscripción y los formularios; empero, justo después de la entrevista con la psicóloga, el plantel educativo afirmó que no estaban listos para recibir a una menor que posiblemente, fuera a sufrir de bullying en las aulas.

“En ese momento hicimos la subida de los documentos, el pago del formulario y luego la niña es llamada a presentar el examen; posteriormente, el último paso era la entrevista. Fuimos citados por la psicóloga y, al llegar, nos piden que la niña no esté y nos pidieron disculpas, porque el colegio no tenía la posibilidad y el conocimiento para abordar una situación posible de discriminación”, explicó Miguel Barriga al medio mencionado, afirmando que por ser una pareja gay, no podrían aceptar a la menor.

Según confirmó la pareja, no previeron que fueran a vivir este tipo de situación “discriminatoria”, la cual afecta directamente el derecho a la educación de la menor de seis años, la cual, además de haber sufrido diferentes incidentes que la llevaron a un hogar de acogida, tiempo de después afrontar un proceso de adopción y ahora estaría viviendo un rechazo por instituciones académicas por la conformación de su nueva familia.

“Para nosotros fue demasiado asombroso. En un primer momento no podíamos creer que eso estuviera pasando que, además, se le estuviera negando el derecho a la educación a nuestra hija, a pesar de haber cumplido todos los requisitos y todos los pasos en el procedimiento que cumple cualquier familia”, continuó agregando Barriga, haciendo referencia a sus sentimientos sobre la negativa de las instituciones a su hija, y agregó que sentía “emociones encontradas”, como tristeza, indignación y rabia.

Según las investigaciones, las directivas del colegio afirmaron que se les había sugerido a los padres que siguieran en un “período de espera”, en el que el colegio lograra adaptarse a la situación, ya que este era el “primer caso” que presentaban.

“Se sugirió a los padres un período de espera mientras se fortalecía lo requerido para garantizar el derecho a la educación de la menor, pero sobre eso decir que de ninguna forma puede comprenderse como un método de negativa que la niña sea parte de nuestro estudiantado”, expresó el rector del colegio, Francisco Javier Cardona Acosta.

La Secretaría de Educación de Bogotá habría señalado que no hay argumentos por los que un colegio pueda negarle el cupo a un estudiante por la forma como se conforme su familia, en este caso, por ser una pareja homosexual; además, recalca que cuando una institución no se siente “preparada”, entonces debería buscar las herramientas necesarias y acoger al estudiante.

Así entonces, afirmaron que se iba a abrir una investigación para determinar si realmente habría sido un caso de discriminación o no, además de tomar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la educación de la menor.