Antioquia: negaron la entrada al colegio a un niño que no llevaba tenis negros

Luego del inicio de las clases presenciales, se han registrado ya varios casos en los que las instituciones educativas, radicales con sus normativas, no han permitido la entrada al colegio a algunos menores de edad por no llevar el uniforme completo como lo establece el plantel, situación que ha causado la indignación no solo de los padres, sino de los estudiantes y de la población en general.

Esta vez, el caso se registró en el municipio de Nariño, Antioquia, donde un niño que actualmente está cursando el segundo grado en la Institución Educativa de Puerto Venus, y según relató la madre del menor, por segunda vez le habrían negado la entrada a su hijo por no llevar los tenis reglamentarios.

Al parecer, como no se le habrían alcanzado a secar los tenis negros que debía llevar al colegio, la mamá del menor envió una nota en la que comunicaba la situación y pedía excusas porque su hijo iba a llevar los zapatos blancos, los cuales no correspondían al uniforme del día; sin embargo, al niño no le aceptaron la excusa y habría llegado llorando a casa.

“Ese jueves mi hijo debía ir con zapatos negros, pero el miércoles él había tenido educación física y ensució los tenis de ese color. Por esto, me tocó lavar esos tenis y como no se secaron, entonces yo mandé a mi hijo con otros blancos, y con la respectiva excusa que explicaba lo sucedido”, explicó la madre del menor al medio antioqueño El Colombiano, y agregó que cuando el menor llegó de nuevo a su casa ella se encontraba trabajando, y el menor había regresado llorando y asustado por lo sucedido.

Y a continuación, afirmó que la rectora la había llamado en la tarde para hablar sobre el caso, preguntando por qué el estudiante no había regresado al colegio si solo era un cambio en el uniforme. Sin embargo, ella le replicó que el niño llevaba la excusa.

Ante este caso, la Secretaría de Educación de la Gobernación de Antioquia emitió un comunicado en el que hace un llamado de atención a los rectores de colegios para que revisen los contextos sociales en los que viven los niños antes de sancionarlos y restringir en acceso a la educación, ya que este sería un colegio público en una zona rural, por lo que varios de los estudiantes tendrían bajos recursos.

“Como Secretaría, hacemos un llamado a los rectores de las diferentes Instituciones Educativas a recordar el deber ser de un manual de convivencia, el cual cumple una función pedagógica y no sancionatoria como se concibió en otras épocas. Se hace importante recalcar que es necesario revisar el contexto sociofamiliar de los estudiantes cuando esto pueda limitar el cumplimiento del mismo”, dice el comunicado de la Secretaría.

Y con respecto al porte del uniforme, se aclaró que este no puede ser un obstáculo para que los menores pierdan clases, por lo que se estaría iniciando un proceso sancionatorio contra la institución educativa del municipio de Nariño.

“Es importante entender que el uniforme no debe ser un elemento condicionante o un obstáculo para que un niño o niña no pueda estar presente en el aula de clase y continuar en su proceso de aprendizaje. Es por esto que desde el momento en el que recibimos la información de lo ocurrido, iniciamos el proceso respectivo como Secretaría para verificar los hechos y tomar las acciones necesarias”, recalcó la entidad.