VIDEO | Así era acosada una joven invidente por alumnos de un colegio en Tuluá

La rectora de la institución afirmó que no se trataba de un caso de ‘bullying’.

Un video en el que aparece una menor de edad invidente alrededor de sus compañeros de clase se ha viralizado en redes sociales. La grabación ha causado indignación entre los ciudadanos, luego de ver cómo, supuestamente, una estudiante hostiga a una joven invidente para burlarse de ella en medio de la clase; sin embargo, el colegio ha manifestado que no sería un caso de bullying.

El caso ocurrió en la Institución Educativa Aguaclara de Tuluá, Valle del Cauca, en donde estudiantes de penúltimo grado de bachillerato grabaron un video en el que se ve cómo utilizan un condón inflado para molestar a la joven invidente mientras ella solamente rechaza los acercamientos de la estudiante que tiene el preservativo.

“Abra la boca” y “solo una lamidita”, se escucha decir a diferentes jóvenes del salón, mientras le ponen en condón en la cara a la estudiante invidente. Entre tanto, llega otro joven y se une al grupo; este coge el preservativo y sigue acercándoselo a la menor, pero en diferentes partes del torso y la espalda. Acto seguido, dos de los jóvenes que estaban jugando con el elemento de protección se alejan de la estudiante invidente y continúan interactuando entre los dos.

Ante este panorama, el video en redes sociales causó indignación y rechazo por parte de la comunidad, que afirmó que se trataba de un caso de bullying y acoso en contra de la joven invidente; sin embargo, las directivas del colegio dirigieron una reunión con los padres de familia de los estudiantes involucrados en el incidente.

Tras la reunión, la rectora del colegio informó que no se trataba de un caso de bullying, ni tampoco de algún tipo de discriminación contra la joven invidente, quien fue identificada como María Camila Zuleta, de 18 años. También aclaró que no se sentía vulnerada, ya que ella también había participado de la “recocha” del salón con sus compañeros.

“Ellos estaban en el descanso y nos dijeron que estaban entrando y saliendo del salón. No es un hecho de aplaudir, así haya una aclaración, definitivamente no es algo de avalar porque es un comportamiento no adecuado”, fueron las palabras de Leidy Montes, rectora del colegio involucrado, en una entrevista para Blu Radio, explicando que los estudiantes se encontraban en su tiempo de descanso, sin que esto signifique una excusa justificable del hecho.

Y continuó agregando que, “a la primera que se le dio la palabra en la reunión fue a Camila, la niña presuntamente vulnerada, e inmediatamente nos dice que estaban recochando, jugando con un anticonceptivo y que a ella siempre la han tratado bien”, afirmó para el medio mencionado, recalcando que la joven invidente del video no se había sentido vulnerada; incluso, se aseguró que no había tenido un incidente anterior con sus compañeros.

Además de la reunión se habría llegado a la conclusión de que estas actuaciones eran solamente una dinámica de grupo, en la que no se buscó dañar a la joven invidente ni a ningún otro compañero. Entre tanto, el colegio afirmó que se tomarán medidas para prevenir otros casos como el mencionado.

Se afirmó que una trabajadora social estará tratando a Camila, la joven invidente que aparece en el video. Sin embargo, no solo queda ahí, puesto que los jóvenes involucrados deberán pasar por charlas y ejercicios de prevención contra el bullying.