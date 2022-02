Despiden a profesor involucrado en posible caso de abuso a niña en colegio privado en Bogotá

Luego de que una madre denunciara en sus redes sociales un posible caso de violencia sexual en contra de su hija de nueve años en el colegio privado Colsubsidio Ciudadela por parte de un profesor, la Secretaría de Educación se pronunció al respecto y aseguró que el docente ya fue despedido del cargo.

En redes sociales se había hecho viral la siguiente denuncia: “En el Colegio Colsubsidio Ciudadela un profesor manoseó a una niña de tercero de primaria, y el colegio manejando todo por debajo de cuerda para cuidar al profesor y su buen nombre. Le tocó salir a la mamá de la niña y contar para proteger a los otros compañeros”.

En una imagen de lo que es un pantallazo de conversación entre padres de familia y que fue publicada en Twitter, una mamá denuncia que su hija fue víctima del profesor de matemáticas, quien tocó sus partes íntimas. Y aunque los hechos fueron denunciados por la madre ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Fiscalía General de la Nación, la madre indicó que el colegio no permitió el actuar de las autoridades, impidiendo la identificación plena del docente.

Posteriormente, en una entrevista con La W Radio, la madre de la menor señaló que aunque el colegio sí activó la ruta de atención apenas conoció la denuncia, hasta el momento el profesor no ha podido ser capturado.

“Estamos muy afectados porque no es un tema fácil, no es algo que uno asimile de primeras. Mi mayor prioridad es proteger a mi hija y luchar para que todas las entidades del Estado hagan su trabajo con eficiencia. El colegio manifestó y ayudó en todo momento, pero no han podido agarrarlo. Ojalá pague por lo que hizo este personaje y sea capturado”, dijo la madre.

Tras conocerse la denuncia, el Colegio Colsubsidio Ciudadela se pronunció a través de un comunicado indicando que velaría por la protección de los derechos de sus estudiantes, pero también indicó que “el colegio debe siempre asegurar el debido proceso para el cuerpo docente y administrativo, conforme a la Ley”.

Lo curioso del caso es que en su comunicado, la rectora de la institución educativa, Adriana Piñeros, no había anunciado el despido del profesor.

Ante lo sucedido, la Secretaría Distrital de Educación hizo un fuerte pronunciamiento y pidió la Fiscalía General de la Nación que iniciara cuanto antes una investigación de lo sucedido.

“Llegaremos hasta la última instancia para que se pueda hacer justicia en este caso y nos encargaremos de acompañar a la estudiante víctima y a su familia. Desde la Secretaría de Educación estamos liderando procesos de prevención de violencia sexual y violencias basadas en género buscando la consolidación de las escuelas como territorios libres de violencias”, dijo la Secretaría.

La entidad indicó que de manera inmediata fue activado el protocolo de atención frente a estos posibles casos de violencia sexual, lo que implicó:

• Retiro inmediato del docente de cualquier actividad académica y posterior terminación del contrato.

• Se solicitó a la Fiscalía abrir una investigación formal contra el docente.

• Se activó el código blanco con Secretaría de Salud para atención prioritaria de la niña.

• Se realizó el acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para iniciar con el restablecimiento de derechos de la estudiante.

• Apertura de espacios de confianza y de acompañamiento socioemocional con niños y niñas de diferentes cursos de este colegio a través de la generación de acciones de prevención de violencias sexuales y basadas en género, como de promoción de derechos humanos, sexuales y reproductivo.

Para dar respuesta oportuna a este tipo de denuncias, la Secretaría de Educación manifestó que ha fortalecido el equipo de abogados y psicólogos para la oficina de Control Interno Disciplinario y así mismo está trabajando para articularse con entidades como la Fiscalía para darle celeridad a los procesos que se presenten.

Señaló además que en el sector oficial, vincularon 200 nuevos orientadores que vienen acompañando a familias, estudiantes y docentes del Distrito propendiendo por la disminución de situaciones de riesgo.