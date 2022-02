Video de niños recogiendo refrigerio del piso genera polémica en Bogotá

Este lunes se generó una polémica, pues en redes sociales circuló un video de unos niños recogiendo el refrigerio del piso en un colegio en Bogotá.

La denuncia la hizo la concejal de Bogotá, Lucía Bastidas, en su cuenta de Twitter, quien publicó: “¡Indignante! Lo que le hacen a los niños y niñas del Colegio La Concordia en Bogotá que deben recoger sus refrigerios del piso”.

Y cuestionó a la Secretaría de Educación del Distrito: “¿qué pasa con el control y la salubridad y sobre todo dónde queda la dignidad de los estudiantes?”.

A menor le habrían negado entrada al colegio por no llevar tenis blancos

Este martes 15 de febrero se hizo público un video en el que un colegio privado de Bogotá presuntamente le habría negado el ingreso a una estudiante de quinto grado por presentarse a la institución con unos tenis de color gris, pues el uniforme del establecimiento exigía que fueran blancos.

Se trata del colegio Liceo Pedagógico Madrigal, ubicado en el barrio Arborizada baja, en la localidad de Ciudad Bolívar. La madre de la menor, Gisela Prieto, fue quien hizo la denuncia a través de redes sociales, publicando los videos captados en el momento, donde se ve a su hija, Salomé Vergara, afectada emocionalmente por la situación.

SEMANA habló con Prieto, quien afirmó que eligieron esta institución por la cercanía a su vivienda. La menor llevaba cinco días de haber ingresado.

De acuerdo con la madre, hubo un antecedente que les llamó la atención, pues Salomé no pudo asistir a su primer día de clase, porque no tenía aún el uniforme de educación física, y desde el colegio les informaron que este era indispensable para el ingreso.

Ante esta situación y con un presupuesto limitado, los padres hicieron un acuerdo verbal con el Liceo para que les permitieran pagar la pensión algunos días después y poder comprar el uniforme con ese dinero.

Sin embargo, luego de comprar esta indumentaria y los útiles escolares, la pareja no pudo adquirir los tenis, y decidió esperar hasta que Andrey Vergara, padre de la niña, recibiera su salario para hacer la compra esta semana.

“Lo que pasó fue que no nos quedó el dinero para comprarle los tenis blancos, pero no le vimos mayor trascendencia a esto porque ella tenía sus tenis grises y dijimos “por ocho días no consideramos que esto vaya a afectar en algo su proceso de educación”, afirmó en entrevista con SEMANA la madre de la menor.

Según el relato de Prieto, y como se aprecia en los videos publicados por ella, su esposo fue a dejar a la pequeña de diez 10 años en el Liceo Pedagógico Madrigal en la mañana de este martes; sin embargo, una docente que estaba revisando la presentación de los estudiantes le dijo, según los padres, que la niña no podía ingresar, porque sus tenis no correspondían con el uniforme.

Ante el reclamo de Vergara por considerar injusta esta decisión, la docente, al parecer, se habría justificado en el manual de convivencia de la institución. “Ella le dice que hay un manual de convivencia que se tiene que respetar al pie de la letra y la niña no puede ingresar con esos tenis”, afirma Prieto sobre la conversación entre la educadora y su esposo.

El manual de convivencia del Liceo Pedagógico Madrigal reza en el punto 29, Deberes de los estudiantes, que estos deben “presentarse al colegio debidamente uniformado(s)”.

No obstante, de acuerdo con Margarita Useche, abogada en Derecho de Familia e Infancia, y docente de la Universidad Externado de Colombia, esta facultad que tienen las instituciones educativas para disponer reglamentos con consideraciones frente al uso del uniforme no es soporte para impedir a un estudiante el ingreso al plantel.

“No pueden decirle que por asistir con unos tenis no puede ingresar al colegio, porque ahí de plano le están negando el derecho a la educación a la estudiante. Pueden imponer otro tipo de sanciones, como un llamado de atención o una nota en el observador. El tema es no imponer sanciones como el no ingreso a clase por ese tipo de actividades, y en eso la Corte Constitucional tiene una reiterada jurisprudencia que detalla que ninguna norma implica que a mí me nieguen el servicio, porque hay un derecho fundamental que es preponderante, especialmente cuando se trata de menores de edad, que es el de la educación”, asegura Useche.

De hecho, en la Sentencia T-349 de 2016, la Corte reitera que en los manuales de convivencia “no pueden existir normas disciplinarias en relación con la vestimenta, accesorios y aspecto físico carentes de toda razonabilidad (...) La Corporación ha sostenido que la “presentación personal” no puede convertirse en un fin per se, que deba ser satisfecho sin fundamentos objetivos a través de los manuales, reglamentos o pactos de convivencia, y se ha sostenido que, además, no es admisible el hecho de que un estudiante que no siga una pauta de comportamiento sea marginado de los beneficios de la educación”.

El colegio publicó en la noche del martes un comunicado en su página de Facebook, donde afirmó que allí “no se devuelven estudiantes por causales menores y menos por unos tenis”, y señaló que había enviado los días 8 y 14 de este mes circulares a los padres de familia en las que informaron que el plazo para presentarse con el uniforme completo iba hasta la tercera semana de marzo.

SEMANA consultó al Liceo Pedagógico Madrigal sobre esta denuncia. Al respecto, Julia Elvira Torres, directiva de la institución, afirmó que a la menor de edad nunca se le negó la entrada al establecimiento educativo, y que la docente que estaba en la entrada, quien era la encargada de verificar la disciplina y vestimenta al ingreso de los estudiantes, le hizo una “recomendación” al padre de familia.