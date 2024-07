Arturo Char: así se mueve el ajedrez para la presidencia del Senado

En esta oportunidad la votación no será un simple trámite para cumplir los acuerdos partidistas y escoger a las nuevas mesas directivas del Congreso. En enero, cuando su bancada propuso unánimemente el nombre de Arturo Char, pocos ponían en duda su aspiración. En ese momento, de hecho, su candidatura se interpretó como la cuota inicial de la incursión de los Char en las ligas de la política nacional tras dominar el panorama de Barranquilla y la Costa.

Lo que ocurra en julio definirá el futuro de Arturo Char, el congresista de Cambio Radical perteneciente a una de las familias de mayor peso político y económico del país . A comienzos de año su partido postuló su nombre para ocupar la presidencia del Senado desde el 20 de julio. Pero nada está escrito en piedra y su elección es una fina jugada de ajedrez político que no estará exenta de polémica.

Por acuerdos políticos, la próxima presidencia del Senado le corresponde a Cambio Radical. Por ahora las sesiones se mantienen de manera virtual y aún no es claro cuándo volverían los congresistas al Capitolio.

Piden a Cambio Radical no postular a Arturo Char para la presidencia de Senado

Contexto: Piden a Cambio Radical no postular a Arturo Char para la presidencia de Senado

Por eso, algunos congresistas que encabezan la oposición al presidente Duque, como el senador Jorge Enrique Robledo, han pedido que Char decline a su candidatura mientras concluyen las investigaciones. Sin embargo, hasta el momento no hay cambio de planes y e sta semana Cambio Radical cerró filas nuevamente en torno a su candidato. El presidente de esa colectividad, Germán Córdoba, sostuvo que Char “no ha sido juzgado ni sindicado” , por lo que seguirá contando con el 100 por ciento del apoyo del partido. En las cuentas, el político barranquillero tiene el respaldo de los conservadores, del Centro Democrático y de un sector mayoritario de La U, que cumplirán el acuerdo pactado para que Cambio Radical presida el Senado.

De esta manera, el exvicepresidente ha dejado claro que no está pensando apoyar una eventual aspiración del senador Germán Varón Cotrino, pues el objetivo es ir hasta el 20 de julio con el nombre ya seleccionado por consenso.

El presidente Iván Duque y Germán Vargas Lleras son hoy aliados políticos. El exvicepresidente es el principal impulsor de la aspiración de Arturo Char a la presidencia del Senado.

Pero además la próxima legislatura coincidirá con la mitad del periodo del presidente Duque. Su manejo del Congreso marca un saldo en rojo en ese corte de cuentas, ya que el Gobierno no ha podido tener allí victorias significativas. En el primer año, por su política de cero mermelada, Duque les cerró las puertas a los partidos y no hizo pactos para que tuvieran representación en el gabinete, como era habitual en el pasado. El diálogo de los congresistas con la entonces ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez no rindió frutos y hubo varias derrotas.

En ese contexto, el nombre de Arturo Char cae bien en la Casa de Nariño, ya que él podría ayudar a que los proyectos presidenciales surtan un trámite armonioso

Su reemplazo, Alicia Arango, se alistaba para debutar en marzo bajo unas nuevas reglas de juego y un panorama que prometía ser distinto, luego del ingreso formal de Cambio Radical al gabinete por intermedio del ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez. Las expectativas eran altas, se hablaba de una reforma laboral, pensional, a la salud, a la justicia, entre otras, pero llegó el coronavirus. A raíz de la pandemia, los congresistas han sesionado de manera virtual y han tratado de cumplir con los debates y la aprobación de proyectos.