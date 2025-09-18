Suscribirse

Nación

Presidente Petro tiene 48 horas para eliminar publicación en la que señaló a la ANDI de destruir su Gobierno

El Consejo de Estado emitió sentencia en el proceso que avanzaba contra el presidente de la República.

Redacción Semana
19 de septiembre de 2025, 1:41 a. m.
Bruce Mac Master y Gustavo Petro
Bruce Mac Master y el presidente Gustavo Petro. | Foto: ANDI/Presidencia

La Sección Tercera del Consejo de Estado le dio 48 horas al presidente Gustavo Petro para que elimine de su cuenta en X una publicación en la que señalaba al presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, como responsable de “destruir el Gobierno por, literal, odio étnico”.

En la orden se precisa: “Al señor presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente providencia, elimine la publicación del 19 de marzo de 2025 en la red social X, y se retracte por el mismo medio de la manifestación relacionada con la ANDI”.

Con esta decisión, el Consejo de Estado amparó el derecho al buen nombre de la Asociación Nacional de Empresarios al considerar que la manifestación del presidente Petro, difundida a través de su cuenta de X, incorporó afirmaciones “infamantes, carentes de sustento objetivo, que desbordaron el ámbito de la crítica política y comprometieron su reconocimiento público sin justificación constitucional admisible“.

Todo este proceso inició después de que el pasado 19 de marzo, el mandatario publicó en su perfil de X una publicación en la que empezó hablando de empresarios vinculados con grupos en Antioquia, y terminó mencionando a la “ANDI de Bruce MacMaster”, a la que le atribuyó “destruir el Gobierno por literal odio étnico” y “defender el esclavismo”.

Unos días después, la ANDI radicó una solicitud de rectificación dirigida al presidente Petro, identificando el mensaje por fecha y hora, transcribiendo los apartes considerados ofensivos y pidió que dicha aclaración se efectuara en el mismo medio y con la permanencia suficiente.

Bruce Mac Master da su opinión acerca de reunión de Petro con los ‘cacaos’ | Semana Noticia

Consejo de Estado explicó en su fallo que la decisión no “trata de coartar la libertad de expresión y el legítimo derecho del presidente de la República o de cualquier otro ciudadano de participar del debate democrático y emitir opiniones personales; sin embargo, cuando las declaraciones públicas afectan derechos de terceros, a quienes se les acusa de responsabilidad penal sin las pruebas que respalden tales afirmaciones, el legítimo derecho a expresarse libremente debe ceder ante la presunción de inocencia y el buen nombre”.

La Sección Quinta señaló que ese mensaje del presidente Petro excedió los límites del debate democrático y el derecho a la libertad de expresión, porque contiene afirmaciones que no tienen verificación mínima, pero sí tienen un alto potencial dañino que no está respaldado.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Senado de EE. UU. aprueba el “Día Nacional del Recuerdo” por la muerte de Charlie Kirk

2. Gustavo Petro vaticina que Katherine Miranda hundirá la reforma tributaria y le lanza advertencia: “Ya verás en el 2027”

3. Presidente Petro tiene 48 horas para eliminar publicación en la que señaló a la ANDI de destruir su Gobierno

4. En firme la elección del alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, por decisión del Consejo de Estado

5. Desfile de testigos en proceso contra Martha Peralta y Julio Elías Chaguí por caso UNGRD; exasesora de Ricardo Bonilla hablará

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Consejo de EstadoGustavo PetroANDIBruce Mac Master

Noticias Destacadas

Bruce Mac Master y Gustavo Petro

Presidente Petro tiene 48 horas para eliminar publicación en la que señaló a la ANDI de destruir su Gobierno

Redacción Semana
Jorge Acevedo, alcalde de Cúcuta.

En firme la elección del alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, por decisión del Consejo de Estado

Redacción Semana
No

Desfile de testigos en proceso contra Martha Peralta y Julio Elías Chaguí por caso UNGRD; exasesora de Ricardo Bonilla hablará

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.