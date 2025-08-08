Suscribirse

Judicial

Primicia | Aceptan el impedimento del magistrado que iba a definir la tutela del expresidente Álvaro Uribe Vélez

El magistrado Ramiro Riaño Riaño presentó dos cuestiones para alejarse de la discusión.

Redacción Semana
8 de agosto de 2025, 4:05 p. m.
Jaime Granados, jefe de la defensa del expresidente Uribe, anunció la apelación. En ella cuestionará al testigo Juan Guillermo Monsalve.
Aceptan el impedimento del magistrado que iba a definir la tutela del expresidente Álvaro Uribe Vélez. | Foto: Guillermo Torres

SEMANA conoció que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá declaró fundado el impedimento presentado por el magistrado Ramiro Riaño Riaño para estudiar la tutela presentada por el apoderado del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El magistrado Riaño había presentado dos causales para alejarse del estudio de la acción judicial instaurada el pasado 4 de agosto por parte del abogado Jaime Granados Peña.

En su petición había señalado que su compañera sentimental había sido nombrada en un cargo en la Fiscalía General durante la administración de Eduardo Montealegre Lynett, quien es una de las víctimas reconocidas dentro de este proceso penal.

Contexto: La condena contra el expresidente Álvaro Uribe llegará al Tribunal Superior de Bogotá: esto es lo que viene ahora

“Es así porque, desde mi fuero interno, estimo la existencia de una tensión entre la gratitud por aquella vinculación y la absoluta imparcialidad que demandan las decisiones judiciales”, indica uno de los apartes del impedimento radicado el pasado 5 de agosto.

A esto se le suma que en febrero pasado el exfiscal Montealegre radicó una denuncia por prevaricato por acción en su contra. “Ese acto de denuncia me convierte en contraparte del prenombrado ciudadano, pues es la base del proceso penal y principal fuente de prueba de la Fiscalía, adicional a las decisiones que yo adopte”, expresó el magistrado Riaño.

YouTube video player

Finalmente, citó la carta que enviaron en las últimas horas las víctimas acreditadas en este expediente judicial, es decir, el senador Iván Cepeda Castro; el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre; el exvicefiscal general, Jorge Fernando Perdomo, y Deyanira Gómez, excompañera sentimental de Juan Guillermo Monsalve.

El estudio de la tutela pasará al despacho del magistrado Leonel Rogeles Moreno.

Fuentes cercanas al Tribunal Superior de Bogotá indicaron que la discusión de la ponencia se resolverá entre los magistrados Leonel Rogeles Moreno y Aura Alexandra Rosero Baquero. Sin embargo, de presentarse un empate, se designará un sorteo por orden alfabético para que se tome una decisión de fondo.

En la acción de tutela se cuestiona la medida de aseguramiento preventiva de la libertad ordenada por la jueza 44 de conocimiento de Bogotá, que sentenció a 12 años de prisión al expresidente Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Por esto, la defensa del exmandatario pidió la protección de los derechos fundamentales a la dignidad humana, el debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad, que consideró vulnerados con la decisión de la jueza.

En la noche del pasado miércoles 6 de agosto, el expresidente publicó un video en sus redes sociales en el que aseguró que ya estaba cumpliendo su detención domiciliaria.

Esta es la resolución completa

Tribunal acepta el impedimento del magistrado que iba a definir la tutela del expresidente Álvaro Uribe Vélez by Rafael Pérez-Becerra

