Primicia: Corte Suprema definió fecha para indagatoria de Iván Name y Andrés Calle por el escándalo de corrupción en la UNGRD

SEMANA conoció en primicia la fecha en que la Corte Suprema de Justicia escuchara en indagatoria a los expresidentes del Congreso por el escándalo de la UNGRD. El primero será el senador del partido Alianza Verde, Iván Name, quien fue citado el próximo lunes 25 de noviembre.

Las dos diligencias se realizarán a las 9:00 a.m. y el magistrado Francisco Farfán, ponente del caso, los cito de manera presencial en la Sala de Audiencias de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en el norte de Bogotá. Una de las advertencias que lleva la citación es que los dos congresistas deben llegar 15 minutos antes de la hora programada, para evitar demoras injustificadas y adelantar la identificación en la secretaria de la Sala.

La citación a indagatoria se conoce un día después de que la Corte Suprema de Justicia anunció la apertura de investigación formal contra los expresidentes del Senado, Iván Name; y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, por las graves confesiones que hizo el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y su entonces subdirector, Sneyder Pinilla, sobre la corrupción que se cocinó en la entidad.

Carlos Ramón González fue señalado de ordenar la entrega de 4.000 millones de pesos a los congresistas Iván Name y Andrés Calle. | Foto: PRESIDENCIA

Name y Calle ahora le tendrán que explicar al magistrado Farfán las revelaciones de los exdirectivos de la UNGRD, quienes han reiterado en diferentes instancias judiciales que, les habrían entregado 4.000 millones de pesos a los dos para que supuestamente apoyaran las reformas del gobierno Petro que se movían en el Congreso, específicamente las iniciativas que modificarían el Sistema Pensional y el Sistema de Salud.

Uno de los detalles que no se conocía hasta el momento y que quedó plasmado en la investigación es que esos miles de millones de pesos que habrían salido del contrato de los carrotanques para suministrar agua potable a La Guajira, pudieron llegar a campañas políticas como María Clara Name Ramírez al Concejo de Bogotá, hija de Iván Leonidas Name Vásquez, así como de Gabriel Enrique Calle Aguas a la Gobernación de Córdoba, y de Gabriel Alberto Calle Demoya, a la alcaldía del municipio de Montelíbano Córdoba, hermano y padre de Andrés Calle, respectivamente.