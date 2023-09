Procuraduría abre investigación disciplinaria al secretario de Deporte de Caldas por retraso en obras para los Juegos Nacionales 2023

Por eso, el Ministerio Público ha iniciado una investigación disciplinaria contra el secretario de Deporte, Recreación y Actividad Física de Caldas, Andrés Felipe Marín Villada, por supuestamente no cumplir con la ejecución de las obras del Complejo Acuático Parque Bicentenario en Manizales.

La Gobernación de Caldas informó a la Regional de Instrucción de Caldas de la entidad que el Complejo Acuático no estaría listo para albergar las competencias subacuáticas, ya que no se cumplieron los requisitos técnicos necesarios para la fecha prevista. Esta situación ha llevado a la apertura de una investigación disciplinaria contra el Secretario Marín Villada, quien presuntamente no cumplió con el contrato administrativo que garantizaba el desarrollo adecuado de las obras.