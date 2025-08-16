Suscribirse

Nación

Procuraduría abre investigación por presuntas actuaciones irregulares de militares en caravana de Aída Quilcué, senadora indígena

El organismo de control ordenó abrir una indagación disciplinaria por los presuntos seguimientos y hechos intimidatorios atribuidos a uniformados del Batallón del Ejército Cacique Pigoanza contra la congresista.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

16 de agosto de 2025, 8:52 p. m.
Procuraduría se pronuncia por caso contra la congresista.
La Procuraduría se pronuncia por caso contra la congresista. | Foto: SEMANA

La Procuraduría General de la Nación tomó una decisión ante la denuncia de la senadora Aída Quilcué, quien dio a conocer que militares en varias motocicletas la persiguieron e hicieron detener la caravana en la que se desplazaba de Popayán al municipio de La Plata, Huila.

El ente de control abrió una indagación disciplinaria por los presuntos seguimientos y acciones intimidatorias cometidos, al parecer, por miembros del Batallón del Ejército Cacique Pigoanza en contra de la congresista.

Contexto: Momentos de tensión entre militares y la senadora Aída Quilcué: “Porque soy india”; en video quedó registrado todo

La situación de la senadora indígena quedó grabada en video y difundida en redes sociales, donde denunció que en la vía no había ningún retén militar y que, a pesar de la identificación de los ocupantes y mostrar su credencial como congresista, los miembros del Ejército Nacional exigieron identificarse y descender de los vehículos.

¿Por qué me siguen así si ustedes son los que me tienen que brindar la seguridad? No, qué pena, pero no. Yo soy senadora de la República”, así lo expresó la congresista, en medio de la explicación que uno de los militares intentaba darle sobre el procedimiento en curso.

Lo más leído

1. Tribunal de Bogotá toma trascendental decisión frente a las tutelas para revocar la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe Vélez
2. Exclusivo: la Fiscalía presentó el organigrama criminal del escándalo de la UNGRD. En la pirámide aparece Carlos Ramón González, y al final figura un precandidato presidencial
3. Primer gol de Luis Díaz en Bayern Múnich: video es tendencia y su dedicación a Diogo Jota

Posteriormente, la senadora advirtió a los militares que interpondría una denuncia por la forma en que fue abordada junto con su esquema de seguridad.

“Yo soy senadora de la República (...) porque soy india y soy senadora, entonces me tratan, como me tratan, no”, le dijo Quilcué a un militar, mientras este se limitaba a responderle: “Nadie la está molestando por eso, señora. Nadie le está violando sus derechos”.

Ante la situación, la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Fuerza Pública, en atención a la gravedad de los hechos y del contexto de seguridad que vive la zona del Cauca y del Huila en relación con atentados en los últimos días, considera “que si bien existe una función militar sobre el control del territorio, sus actuaciones deben encontrarse sujetas a la ley y con el respeto de las garantías y derechos humanos que amerita su labor”, argumentos por los que decidió abrir la indagación disciplinaria para determinar presuntas actuaciones irregulares por parte de los militares.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Rusia propone quedarse con el este de Ucrania a cambio de congelar la ofensiva

2. Procuraduría abre investigación por presuntas actuaciones irregulares de militares en caravana de Aída Quilcué, senadora indígena

3. Luis Díaz llegó a ser supercampeón de Alemania: su primer gol dio título al Bayern Múnich

4. Primer gol de Luis Díaz en Bayern Múnich: video es tendencia y su dedicación a Diogo Jota

5. Figura de Selección Colombia no va más en Europa: ya fue oficializada en club de México

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ProcuraduríasenadoraAida Quilcué

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.