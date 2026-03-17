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Procuraduría sanciona a funcionarios de la SIC por extralimitación de funciones en polémica visita a la Registraduría

SEMANA revela el contenido de la decisión del Ministerio Público contra funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio.

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Redacción Semana
17 de marzo de 2026, 3:09 p. m.
Registraduría. Imagen de referencia.
Registraduría. Imagen de referencia. Foto: Cortesía Registraduría

La Procuraduría sancionó a los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que realizaron una polémica visita a la Registraduría entre los días 12 y 13 de marzo de 2024.

La tesis del ente de control disciplinario es que los empleados de la SIC solicitaron, accedieron y extrajeron información de los computadores institucionales y los dispositivos móviles personales de los servidores públicos, pese a que no tenía relación con el tema de la inspección.

La Procuraduría detalló que se hizo una extracción de “espejos forenses” y copias de seguridad de la información contenida en los dispositivos de Cielo Heloísa de la Consuegra, registradora auxiliar de gestión; Nohora Cristina Mendoza, gerente administrativa y financiera; Jairo Enrique Chivará, registrador delegado para lo operativo; y Rafael Atencia.

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Las sanciones

El Ministerio Público concluyó que Francisco Melo Rodríguez, superintendente delegado para la Protección de la Competencia de la SIC, es responsable disciplinariamente por la falta grave a título de dolo; se suspendió del cargo y se inhabilitó para ejercer la función pública, en cualquier cargo distinto a este, por el término de 12 meses.

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Mario Alejandro Franco Vanegas, para la época profesional universitario provisional de la SIC, suspendido del cargo y sancionado con nueve meses para ejercer cargos públicos. Lo mismo para los siguientes profesionales universitarios: Martha Liliana Fandiño Vergara y Yolanda Hernández Alonso.

Mientras que inhabilidad para contratar con el Estado por cinco años a estas personas: Daniela Alvarado Guzmán, Rober Alexis Núñez Barrero, Jessica Juliana Ortega Velandia, Daniel Leonardo Muñoz Manrique, María José Montejo Pino, Diana Carolina Gómez Ortiz, Juan Pablo Martínez Cortés, Douglas Fernando Moreno Mape, Noemí Rodríguez Pombo, Karen Vanessa Angulo Sogamoso y José Miguel Moreno Reina.

Sede Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia Bogota agosto 31 del 2021 Foto Guillermo Torres Reina / Semana
Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia Foto: Guillermo Torres /Semana

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