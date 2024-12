Con este panorama, en el Congreso surgió una propuesta que busca reactivar estos sectores de la economía. Los aeropuertos se encuentran cerrados, las carreteras vacías y los hoteles no cuentan con huéspedes, pero los costos siguen presentes.

Así serán los protocolos de bioseguridad para hoteles de municipios no covid-19

Según el congresista, hay que hacer claridad que con el proyecto no se busca que haya más festivos, sino como se presenta anteriormente, que estos puedan ser reajustados con el fin de que los colombianos tengan más posibilidades de viajar dentro del país y puedan programar sus vacaciones con el fin de recuperar el sector turístico.

“Lo único que queremos es que en ciertos puentes que hoy existen en el país, puedan ser fusionados. Es decir, tener ocho puentes largos, y los ocho puentes que habitualmente se tenían en Colombia simplemente que no existan y que sean semanas común y corrientes como cualquier otro”, dice Meisel.

También aclara que esto no afectará la productividad de las empresas y del país, que en últimas son uno de los sectores que más les puede preocupar una medida de este tipo. “La presente iniciativa no representa ninguna carga adicional para el sector productivo, por cuanto no representa la creación de un nuevo día feriado, sino que reubica los ya existentes”, aclara el documento.

Además agrega que “las empresas industriales no se les van a incrementar un solo peso con este proyecto porque no se están incrementando los festivos. A ellos les da igual pagar las cargas prestacionales de un festivo hoy y en quince días que no dos seguidos”.