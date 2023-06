¿Qué opina María Isabel? De lo que nos salvaron los audios de Benedetti

Que Benedetti no se llevaba bien con el canciller Leyva era un secreto a voces. Lo que no conocíamos era el desgobierno que se había creado ahí. Pero si Bededetti, como pretendía, hubiera logrado correrle la butaca a Leyva, o a Velasco en el Ministerio del Interior, ¿qué habría sido de nosotros?

No era un secreto, en esta misma sección lo habíamos comentado en varias oportunidades, que Benedetti y su jefe inmediato, el canciller Álvaro Leyva, no se podían ni ver. Resultaba muy curioso que cada vez que el canciller viajaba a Venezuela en asuntos oficiales, Benedetti aparecía en Colombia como por arte de magia, pero claramente para no encontrarse con el canciller.

Y que, para Leyva, Bendetti se hubiera vuelto ingobernable e inmanejable era un hecho. Sin embargo, no cayó del todo bien que el canciller resolviera entonces descalificar a Benedetti con esta frase: “¿Cómo se le puede creer a un drogadicto?”. Pues ese drogadicto, drogadicto o no, fue embajador de Leyva durante 10 meses.

Lo que el canciller no le perdonaba a Benedetti es que le estuviera corriendo la butaca. No solo no lo veía como figura de autoridad y se lo saltaba a la hora de pedir su autorización para salir del país, Venezuela, donde ejercía su representación diplomática. Es que sencillamente Benedetti no consideraba a Leyva su jefe, sino un monigote pintado en la pared. El único jefe que reconocía como tal era a Gustavo Petro.

¿Alguien imagina cómo se pueden regularizar las relaciones con un país si el embajador no se habla con el canciller? Además, el embajador había sido enviado a Venezuela para tratar de eludir sus problemas judiciales. Eso tampoco es un secreto.

Pero el colmo de colmos es que, en uno de sus viajes a Estados Unidos, viaje al que Benedetti no contaba con la autorización respectiva de la Cancillería (que le era obligatoria pedir para viajar), el gobierno colombiano hubiera tenido que pedirle al gobierno de Estados Unidos que no se reuniera con su embajador porque no estaba autorizado para ese viaje.

Esta situación de desgobierno, o sea Benedetti funcionando como un loquito suelto y Leyva aguantándoselo, sí no la conocíamos, porque todo este tiempo tuvo el estatus de consentido del presidente.

Ahora, no sabemos todavía por qué se aburrió tanto Benedetti en Venezuela, aunque lo podemos suponer. Sin embargo, pensar que Benedetti hubiera logrado correrle la butaca a Leyva con la Cancillería o a Luis Fernando Velasco con el Ministerio del Gobierno, produce un poco de risa. La historia de este escándalo habría sido bien distinta.

Porque, probablemente, para comenzar no habría habido escándalo, la cuerda entonces se habría reventado por otro lado. Después de conocer los audios de SEMANA, ¿qué suerte habría ocurrido en el país con Benedetti manejando la política desde el Ministerio del Interior o las relaciones exteriores de Colombia desde la Cancillería? Dios mío, siquiera no tuvimos que averiguarlo.