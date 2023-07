¿Qué opina María Isabel? La Barbie sufre desaparición forzada

No faltará quien diga que la cosa funcionó, porque todo el mundo está hablando de ella y que para eso es la publicidad, ¿pero a qué costo? Con el del prestigio de la dignidad del un presidente arrastrado por el mundo más materialista y rosado imaginable, para no hablar de que, además, la Barbie es el prototipo del uso de la mujer como objeto sexual.

No, no paga que todo el mundo esté hablando y burlándose del video, como si la promoción del viaje el 20 de julio del presidente a San Andrés hubiera cumplido su cometido. Y falta ver, como dije ayer, si el presidente no vuelve a dejar metido a San Andrés.