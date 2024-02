¿Qué opina María Isabel? La chiva “shu shu”

Lo que denuncia el contralor es que solo cinco de 26 EPS cumplen con el requisito técnico para operar. Esto es que solo estas cinco cumplen con ese requisito de mantener una reservas para que su capital pueda reinvertirse y no perder su valor en el tiempo y así obtener la máxima rentabilidad exigida por la ley . Es una especie de seguro, conveniente desde luego, saludable para el paciente.

Pues el informe del contralor le estaría dando una cuestionable razón al Gobierno, que, claro, ya está aprovechando no solo para avasallar con su reforma a la salud , sino para intervenir de una vez por todas al 80 % de las EPS que están operando actualmente, y así cumplir con la maldición del ‘shu shu’ del presidente Petro, que consistiría en que las EPS van a ir cayéndose como fichas de ajedrez, una encima de otra.

Pero resulta que esa supuesta gran chiva del contralor, que está en campaña política, cae en medio de una discusión muy seria, de si el Estado está a paz y salvo con las EPS, que no lo está, desde luego. Y si, además, está reconociendo unos aumentos justos que exigen las EPS, de lo que se llama Unidades de Pago por Capitación, que es el valor que se reconoce por cada uno de los afiliados para cubrir el pago del Plan Obligatorio de Salud .

¿Qué piden la EPS? Que el Estado se les ponga el día con sus deudas y que reconozca que hoy las UPC (Unidades de Pago por Capitación) merecen un aumento por nuevas tecnologías , además de lo que costó atender la pandemia del covid. El secreto del ‘shu shu’ está ahí, que si la EPS no tienen cómo operar, menos tendrán para establecer sus reservas técnicas.

¿Qué opina María Isabel? La chimba extorsión al canciller

Cómo estaremos de mal, que el suspendido canciller Álvaro Leyva, según SEMANA, pagó 30 millones de pesos de nuestra plata, para que un anónimo le hablara mal de la compañía que ganó licitación de los pasaportes. Eso no es extorsión. Es una imbecilidad mayúscula.

Todo por cuenta de que algún anónimo, del que no hay rastros siquiera de que haya trabajado en la compañía que elabora los pasaportes, Thomas Greg and Sons, resolvió dizque ponerse a chantajear al canciller Álvaro Leiva, no exigiéndole un dinero para tapar algo, para tapar una información, como ocurre normalmente en los chantajes, sino exigiéndole ese dinero a cambio de revelarle información sobre dicha compañía.