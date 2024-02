César Gaviria lanza duras críticas contra contralor (e), Carlos Mario Zuluaga, por informe sobre las EPS: “Es errado y ligero”

“He escuchado de usted, como muchos colombianos, informar de forma ligera que solo 5 de las EPS cumplen los requisitos de reservas técnicas, sin profundizar en las causas y génesis de esta situación. Es muy claro que las EPS tienen la obligación legal de conformar dichas reservas desde hace ya varios años; sin embargo, Señor Contralor Encargado, es igualmente cierto que no pocos en el sector salud han denunciado un problema estructural de insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y, como la misma Corte Constitucional ha dicho con contundencia, existe un atraso en el pago de los presupuestos máximos y, peor aún, un mal cálculo de estos, lo que hace parte de una gravísima crisis de flujo de recursos en todo el sistema, como lo he venido advirtiendo desde el año pasado”, dijo Gaviria.

“Uno de esos problemas fue la desaparición de EPS del régimen subsidiado, generando deudas muy significativas entre el Estado y la red prestadora, pero más complejo aún, la concentración del riesgo en unas pocas EPS, afectando desproporcionadamente su gasto en salud, que no es reconocido por la UPC ni los techos presupuestarios de los no PBS. Esto es un problema estructural no resuelto, y que no se resuelve simplemente desapareciendo a los aseguradores, pues los pacientes seguirán en el territorio y alguien tendrá que asumir ese riesgo concentrado, que es un problema pendiente que habrá que encontrar un momento para resolver”.