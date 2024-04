¿Qué opina María Isabel? La escudera de Gustavo Petro se lució

Mucha gente de múltiples corrientes políticas hay que insistir en eso, porque Petro trató en un comienzo de decir que la marcha era uribista, pero no pudo sustentar eso. Mucha gente salió a las calles y mientras el presidente habla de 250 mil manifestantes, otros, sumando mejor, ciudad por ciudad, dicen que la cifra podría llegar hasta los 500 mil manifestantes, es decir, una manifestación inmensa.

Pero el presidente en también se pronunció un poquito más tarde, pero de manera absolutamente distinta, que se trató del inicio en golpe para tumbarlo, que los que salieron a las calles quieren mantener la captura de enormes cantidades de dinero público usado como ganancias de particulares, pero además, que la gente salió a protestar contra el presidente guerrillero o contra su procedencia popular que no nos representa.

O contra el hecho de que él es de izquierda y por eso no puede gobernar y que fue el odio el eje central del mensaje asegura Petro, con su tradicional arrogancia, e invitó a responder contra este pronunciamiento popular a las fuerzas de lo que llama él populares, el próximo primero de mayo, a sus fuerzas populares, ¿y es que acaso las gentes que vimos en las calles ayer no son fuerzas populares?, ¿solo los son las que escoja Petro?

Y un último mensaje del presidente, a las marchas se les respetó al máximo, como se seguirá haciendo, dijo, les tocó respetarlas, resulta que, porque fueron tranquilas y alegres, pero contundentes, y sobre todo porque no hubo agresiones contra la fuerza pública, no rompieron vidrios de los comercios, no quemaron un solo bus de transporte, ni hubo destrucción de edificios públicos.