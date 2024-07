“Que se sepa la verdad”: habla la madre del joven que murió en montaje del Nexus Fest en el Castillo Marroquín

Este sábado, 6 de julio, estaba programado en Bogotá un evento masivo de música electrónica y reguetón. El Nexus Fest, que había sido anunciado hace algunos meses y que ya contaba con la mayoría de la boletería vendida, se vio empañado por un hecho que hasta el momento es materia de investigación.

Durante el montaje del festival, el pasado miércoles 3 de julio, un trabajador que hacía parte del equipo de logística, murió en extrañas circunstancias. De acuerdo con las primeras versiones, la víctima habría sufrido una descarga eléctrica mientras se realizaba la organización del evento, que se realizaría en el Castillo Marroquín.

Tras los hechos, el alcalde Leonardo Donoso, de Chía, Cundinamarca, se pronunció al respecto asegurando que se canceló el evento programado para hoy, pues este no se podía realizar debido a la situación y a la investigación de las autoridades. Además de la muerte del trabajador, el evento al parecer no contaba con los permisos suficientes para realizarse.

Castillo Marroquín, ubicado en Chía (Cundinamarca). | Foto: Juan Pablo Henao Martínez - Tomada de Google Maps

“Debemos de informarle a la opinión pública que el evento Nexus, a llevarse el próximo 6 de julio en las instalaciones del Castillo Marroquín, no está autorizado y no se va a permitir la realización del mismo, por lo tanto, ha sido cancelado. Esto a raíz de que no fue radicada de manera oportuna la documentación para el permiso del comité de eventos”, indicó Donoso a través de las redes sociales de la Alcaldía de Chía.

Tras los hechos, la madre del joven, que tenía 27 años y es identificado como Brandon Stiven Rodríguez, también se pronunció, asegurando que hubo negligencia por parte de la empresa para la que trabajaba Rodríguez y de los organizadores del festival, pues este llegó sin signos vitales al centro médico.

Claudia Rodríguez aseguró a Noticias Caracol que al hablar con la empresa y pedir explicaciones de lo sucedido, esta solo se limitó a decir que eso ya había pasado y que no podían hacer nada. Además que iban a responder por el sepelio del joven.

Aseguró que el fallecimiento de la víctima se dio el miércoles, pero solo hasta el día jueves 4 de julio, este fue afiliado a la ARL, por lo que no se encontraba activo en ese seguro al momento del accidente.

Club, disco DJ playing and mixing music for crowd of happy people. Nightlife, concert lights, flares. | Foto: Getty Images

Otro hecho que deja más dudas sobre la muerte del joven es la llegada de este al hospital, pues la madre asegura que tras hablar con los médicos, estos le aseguraron que alguien lo llevó al hospital y empezó a gritar “ayuda” en la entrada del lugar. Cuando le recibieron al joven, este aseguró a los profesionales de la salud que iría a guardar el carro y volvería. Sin embargo, eso no sucedió y no se volvió a saber más del sujeto. “No se sabe nada, no se sabe si lo llevó la empresa”, comentó la mujer.

Finalmente, la mujer pidió que se haga justicia en este caso, que enluta a toda una familia. Además pide justicia y que se esclarezcan los hechos por parte de la empresa. “Nosotros como familia merecemos saber qué sucedió. Mi hijo no merecía morir de esa forma tan cruel y mucho menos que hayan tenido tanta negligencia de haberlo abandonado en un hospital sin acompañamiento de nadie”, comentó al medio citado.

El alcalde de Chía aseguró que además de la muerte del joven también hubo dos heridos en la situación, que fueron trasladados a centros médicos.

Esta no es la primera situación que se vive en un evento de tal magnitud en Bogotá, pues hace apenas algunos meses, se registró la muerte de un asistente al Baum Festival, reconocido festival de música electrónica. Un joven resultó muerto en el primer día de festival tras resultar ahogado en un tanque de agua dentro de Corferias, lugar en donde se desarrollaba el evento.