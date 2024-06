Muerte del bebé Dilan Santiago Castro en Usme tomaría un giro inesperado tras resultados de ADN

En febrero hubo conmoción en la localidad de Usme, en Bogotá, luego de que el bebé Dilan Santiago Castro fuera hallado sin vida a varios metros de su vivienda, más exactamente en un cultivo de papa, tras haber desaparecido el 6 febrero.

El informe de la necropsia de Medicina Legal indicó que todo se trató de un homicidio. La entidad en cuestión también informó que la causa de la muerte de Dilan Santiago fue asfixia mecánica y se descartó que el pequeño hubiera sido víctima de abuso sexual.

Dilan Santiago Castro, de 2 años, era hijo único. | Foto: Suministrada a SEMANA

Sin embargo, aún no hay personas capturadas por este hecho. Lo más reciente en este son los resultados de ADN que, sin duda, darían un giro en el caso.

Se trata puntualmente del resultado de las pruebas de ADN realizadas en el cuerpo de Dilan y que Valentina Gordillo, tía paterna del bebé, entregó detalles sobre estas en entrevista con Citytv.

“Ya salieron los resultados del ADN que encontraron en el bebé. Pertenecen al padrastro del niño (...). La Fiscalía no nos ha dicho si lo van a capturar. Me preocupa eso. Ellos nos habían dicho desde un principio que la única prueba era el ADN que encontraron en el niño”, dijo Gordillo en diálogo con el noticiero citado anteriormente.

Vale mencionar que el menor fue hallado a 1.200 metros del lugar donde vivía con su madre, Derly Julieth Rivas, y su abuela.

Desde el momento de la muerte de Dilan no han faltado los señalamientos en contra de la mamá del bebé, quien ha insistido en que nada tiene que ver con la muerte de su propio hijo y, por el contrario, pide que se haga justicia, “por ley o por mano propia”.

“Lo único que quiero es que den con la persona [que lo hizo], porque la verdad me están juzgando a mí y nadie sabe el dolor. Yo sigo acá parada porque yo quiero dar con el responsable de lo de mi hijo, porque la muerte de mi hijo no puede quedar impune, porque yo quiero dar con el responsable para que él sienta lo mismo que se siente eso, sea por la ley o sea por mano propia, pero la muerte de mi hijo no va a quedar así”, dijo Rivas en entrevista con Noticias Caracol, en febrero.

Además, la mamá del bebé dijo en ese entonces que hasta había recibido amenazas en medio de esta tragedia por la que atraviesa su familia.

Sepelio de Dilan Santiago en Tolima. | Foto: Facebook: LUCHO noticias

“Las cosas no son así. Ante los ojos de Dios, él sabe que yo no he hecho eso. Yo a ese niño lo que le podía brindar, se lo brindaba de corazón, porque ese era el niño que yo quería, porque yo en mi vida no tenía pensado tener más hijos y me lo arrebataron de los brazos”, contó en el noticiero citado anteriormente.

Rivas también narró a Noticias Caracol que, el día de la desaparición del pequeño, minutos antes había estado jugando con él.

“El día que él se perdió, yo jugué mucho con él en la motico, lo paseaba con esa moto. Compartía mucho con mi niño, mi niño era un niño muy amoroso, a todo mundo le daba amor. Yo no entiendo por qué hicieron eso con él. Es que eso a mí es lo que no me entra”, afirmó.