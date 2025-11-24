Suscribirse

Caso Dilan Santiago Castro, niño hallado muerto en Usme, podría tomar otro rumbo: “Él fue puesto ahí”

Sigue pasando el tiempo y aún no hay personas capturadas por este atroz crimen.

Redacción Nación
24 de noviembre de 2025, 2:03 p. m.
Dilan Santiago Castro, de 2 años, desapareció el 6 de febrero.
Dilan Santiago Castro, el niño de dos años que fue asesinado. | Foto: Suministrada a SEMANA

El 6 de febrero de 2024 desapareció el niño de dos años Dilan Santiago Castro, en instantes que se encontraba con su mamá en una finca ubicada en zona rural de la localidad Usme, en Bogotá.

Pasaron los días y el 10 de febrero, el pequeño fue hallado muerto a más de 1.200 metros del lugar de donde desapareció. El dictamen de Medicina Legal estableció que la causa de la muerte del niño fue asfixia mecánica y se descartó que hubiera sido víctima de abuso sexual.

Contexto: La confesión de la madre de Dilan Santiago Castro, el niño que fue hallado sin vida en Usme: “Me dio hasta desmayo”

Ahora, cuando ha pasado más de un año y nueve meses, no hay personas capturadas por este atroz crimen. Por lo tanto, Valentina Castro, tía paterna de Dilan, y Cecilia Gordillo, su abuela, decidieron hablar en el videopódcast Más allá del silencio.

En medio de su testimonio, Valentina Castro entregó unas declaraciones en el videopódcast citado anteriormente que, sin duda, podría dar otro rumbo a este sonado caso.

Dilan Santiago Castro y la zona donde fue hallado muerto. | Foto: Suministrada a SEMANA

“Mi sobrino del día martes al jueves, él estuvo con vida. La finca es muy grande, a él lo estuvieron moviendo de lugares para que no lo encontraran. Ya pues el día sábado lo encontraron sin vida y fue puesto ahí. A él no lo asesinaron ahí mismo, a él lo llevaron hasta ese lugar y lo dejaron ahí. Armaron una escena donde uno la veía y era como si hubieran abusado de él. Pusieron su pañal, sus chanclas a un lado, su ropita la tenía abajo. Fue una escena que armaron, pero él fue puesto ahí”, dijo Castro en Más allá del silencio.

Entre tanto, Cecilia Gordillo, abuela paterna de Dilan, cuestionó a Derly Julieth Rivas, mamá del pequeño. Aseguró que ella no quería ser madre.

“Derly siempre decía que ella no quería ser mamá, siempre renegaba contra el niño, no le gustaba que llorara; Ella vivió cinco meses conmigo en Tolima. Ella era una mamá muy despreocupada por su hijo, no se preocupaba que si comía, que si lloraba, que si había que cambiarlo, que si había que bañarlo. Inclusive muchas veces tuve roces con ella por ese motivo, porque ella no lo bañaba, no estaba pendiente darle su tetero, cambiarle su pañal...Siempre tuvimos muchas peleas con ella“, recordó Gordillo en dicho videopódcast.

Contexto: Informe forense muestra detalles sobre la muerte de Dilan Santiago: no había comido en varios días y tenía signos de descuido

Y Gordillo fue más allá. Dijo que Derly Julieth Rivas debe saber qué pasó realmente con el niño.

“Para mí y en mi concepto la mamá es la primera sospechosa y ella debe saber la verdad. Siempre lo he dicho y nunca lo voy a negar, para mí, ella es la culpable y ella es la que sabe qué pasó con su hijo y por qué le hicieron eso al niño”, agregó en Más allá del silencio.

