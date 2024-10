La confesión de la madre de Dilan Santiago Castro, el niño que fue hallado sin vida en Usme: “Me dio hasta desmayo”

La muerte de Dilan Santiago Castro, el pequeño que fue hallado sin vida el pasado 10 de febrero, luego de haber desaparecido el 6 del mismo mes mientras se encontraba en su vivienda, ubicada en la localidad de Usme, en Bogotá, sigue siendo un completo misterio.

El pequeño fue encontrado muerto a más 1.200 metros del lugar donde vivía con su madre, Derly Julieth Rivas, y su abuela. Más exactamente en un cultivo de papa.

Transcurridos varios meses, la mamá del pequeño hizo una aterradora confesión, mientras las autoridades avanzan con la investigación para establecer quién asesinó al pequeño. En medio del pódcast Conducta delictiva en YouTube, la mamá del pequeño contó que Dilan Santiago apareció cierto día a modo de despedida, pues ya estaba muerto.

“Él se me presentó el día viernes. Se despidió de mí. Yo estaba en la cocina haciendo de comer, porque en todos esos días que duré en la búsqueda, no había comido, no me había alimentado bien. Nos pusimos a preparar comida con mi madre; yo estaba haciendo un arroz, cuando lo vi ahí sentado, como siempre lo mantenía yo, en el mesón, y él me hacía así con la manito (despidiéndose). Yo le dije: ‘Mita, mire al niño’. En ese momento, me dio hasta desmayo y mi mamá me alcanzó a coger”, contó la mujer en Conducta delictiva.

El ultimo adiós a Dilan Santiago. | Foto: Facebook: LUCHO noticias

El menor fue hallado sin vida un sábado y lo que la mamá del pequeño cuenta es que ocurrió un viernes, día en que aún avanzaban en la búsqueda del pequeño.

En la cuenta en YouTube citada anteriormente, Derly Julieth Rivas también dijo que aún no asimila que su hijo esté muerto.

“Yo sentí que se me vino el mundo encima. Yo la verdad no creía (...). Yo en ese momento le decía a mi mamá que no era mi hijo y todavía no he asimilado que sea él”, agregó Rivas, haciendo referencia al día que encontraron sin vida a Dilan Santiago.

Vale recordar que, en febrero del presente año, Rivas les salió al paso a los rumores sobre su supuesta responsabilidad en la muerte de su propio hijo. En entrevista con Noticias Caracol, la mujer pidió en ese entonces que se hiciera justicia, “por ley o por mano propia”.

“Lo único que quiero es que den con la persona [que lo hizo], porque la verdad me están juzgando a mí y nadie sabe el dolor. Yo sigo acá parada porque yo quiero dar con el responsable de lo de mi hijo, porque la muerte de mi hijo no puede quedar impune, porque yo quiero dar con el responsable para que él sienta lo mismo que se siente eso, sea por la ley o sea por mano propia, pero la muerte de mi hijo no va a quedar así”, dijo Rivas en entrevista con Noticias Caracol, el 13 de febrero.

Dilan Santiago Castro, fue encontrado muerto en Usme. | Foto: Archivo Particular, SEMANA

Además, la mamá del bebé dijo para ese entonces que, teniendo en cuenta los rumores, hasta había recibido amenazas.