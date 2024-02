Informe forense muestra reveladores detalles sobre la muerte de Dilan Santiago: no había comido en varios días y tenía signos de descuido

El reporte indica que el niño tenía signos de descuido y en el estudio también se evidenció que no había comido en varios días, por lo que al parecer bajo la custodia de la madre no contaba con los cuidados para un menor de dos años, según informó la emisora Blu Radio.

“Lo único que quiero es que den con la persona [que lo hizo], porque la verdad me están juzgando a mí y nadie sabe el dolor. Yo sigo acá parada porque yo quiero dar con el responsable de lo de mi hijo, porque la muerte de mi hijo no puede quedar impune, porque yo quiero dar con el responsable para que él sienta lo mismo que se siente eso, sea por la ley o sea por mano propia, pero la muerte de mi hijo no va a quedar así ”, dijo Rivas en entrevista con Noticias Caracol.

“Las cosas no son así. Ante los ojos de Dios, él sabe que yo no he hecho eso. Yo a ese niño lo que le podía brindar, se lo brindaba de corazón, porque ese era el niño que yo quería, porque yo en mi vida no tenía pensado tener más hijos y me lo arrebataron de los brazos”, contó en el noticiero citado anteriormente.