Ratifican absolución al senador Guido Echeverri en proceso cuando fue gobernador de Caldas

La decisión se conoció durante la última Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Redacción Semana
10 de septiembre de 2025, 10:24 p. m.
Senador del Partido Verde, Guido Echeverri
El senador del partido Alianza Verde, Guido Echeverri, acaba de ser absuelto en un proceso que tenía en su contra en la Corte Suprema de Justicia, por el delito de prevaricato cuando fue gobernador del departamento de Caldas desde 2012 a 2015.

Durante la Sala de Casación Penal que se desarrolló este miércoles 10 de septiembre, los magistrados decidieron mantener la decisión que tomaron el pasado mes de mayo, al considerar que la Fiscalía no demostró que el decreto que expidió el entonces gobernador Echeverri fuera contrario a la ley.

El caso se remonta al año 2012, cuando el entonces gobernador de Caldas anuló dos actos administrativos de la propia Gobernación con los que fue destituida e inhabilitada una docente para ocupar cargos públicos.

El hoy congresista terminó investigado por prevaricato, después de que expidió dichas resoluciones anulando las sanciones contra la profesora y ordenando su reintegro, pero el caso se quedó sin piso jurídico y Echeverri terminó absuelto en este proceso.

