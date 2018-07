"Conectamos los sueños de la Colombia rural, con las oportunidades del país urbano": Cristina Plazas

SEMANA: ¿A quiénes busca beneficiar este proyecto? y ¿A quiénes está dirigido?



Cristina Plazas.: La Macrorrueda para la Reconciliación es una apuesta creada para conectar los sueños de la Colombia rural con las oportunidades de la Colombia urbana. La primera versión la hicimos en Cali, la segunda en Bogotá y este año elegimos la ciudad de Mocoa, para impulsar el trabajo de 35 emprendedores que, con sus proyectos enfocados en la agricultura, la acuicultura, la producción de alimentos, las artesanías o el turismo, entre muchos otros, le apuestan a un mejor futuro para sus familias y para el país.



SEMANA: Para las personas que no conocen cómo funciona la Macrorrueda, ¿cuál es el sistema? ¿Qué ocurre en los dos días del evento?



C. P.: La Macrorrueda es un proceso de varios meses. Una vez se seleccionan los emprendimientos por su potencial productivo, pero también por el aporte que hacen a la reconciliación de Colombia, iniciamos con ellos un proceso de preparación de varios meses para llegar luego a la Macrorrueda. El primer día tenemos una agenda inspiradora, donde líderes y empresarios comparten sus experiencias y motivan a los emprendedores a seguir adelante con sus ideas. Con el segundo, se hace la rueda de negocios y mentorías: los proyectos se reúnen con los compradores para cerrar alianzas que les permitan fortalecerse. Luego hacemos todo el seguimiento.

SEMANA: En el caso de Putumayo, ¿qué iniciativa van a llevar a esta Macrorrueda?



C. P.: En esta Macrorrueda de Putumayo participan 35 proyectos productivos que tienen programadas más de 170 citas con 44 mentores y compradores de Bogotá u otras ciudades del país. Lo que queremos es fortalecerlos, no solo desde el punto de vista financiero, sino también en aspectos legales y logísticos, para que puedan crecer y ampliar sus posibilidades de mercado.



SEMANA: Se ha dicho que es un diálogo entre iguales, sin paternalismos, ¿qué es lo que más destaca de estos encuentros? ¿En qué radica su valor?



C. P.: La importancia de estas Macrorruedas radica en que logran conexiones que transforman vidas y que de otra manera serían poco probables. Estos encuentros impulsan las economías locales, pero además hacen que los colombianos recuperen la confianza en lo que hacen.



SEMANA: ¿Cuál es la importancia que tiene un evento como este para un territorio como Putumayo?



C. P.: Putumayo ha sido un departamento muy golpeado por el conflicto armado, pero sus habitantes tienen una inmensa capacidad de resiliencia que los impulsa a dejar atrás su historia de violencia y a transformar prácticas como los cultivos ilícitos en un nuevo comienzo. Por eso es tan importante haber logrado traer una iniciativa como esta a la región.



SEMANA: ¿Cómo ha sido su experiencia a la cabeza de una organización como Reconciliación Colombia?



C. P.: Formar parte del equipo de Reconciliación Colombia es una oportunidad que me ha permitido seguir cambiando el mundo. Es sorprendente la capacidad que uno encuentra en los territorios. Gente buena que se levanta todos los días a trabajar con honestidad y persistencia.



SEMANA: ¿Cuál esperan que sea el resultado de esta Macrorrueda?



C. P.: Lo que esperamos es que todos nuestros emprendedores encuentren en este espacio las alianzas que necesitan para fortalecerse y tener a mejores oportunidades. Que todos salgan convencidos de que sí se puede crear empresa.



SEMANA: Teniendo en cuenta las pasadas Macrorruedas, nos podría ilustrar un caso exitoso que se haya cocinado en esta plataforma...



C. P.: Son muchos. Hay emprendimientos que han encontrado en esta apuesta la vía para llevar lo que cultivan a grandes restaurantes, para dar a conocer sus innovadores productos a compradores de grandes superficies o para obtener la asesoría técnica que necesitan para seguir adelante.