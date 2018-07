Emprendedores de Putumayo: ahora en el radar de los negocios

Toda cambio tiene que ser transformador. No es posible pasar la página en los territorios si no hay una reconstrucción de los recursos materiales y del tejido social que no sólo destrozaron los fusiles, sino también a veces la naturaleza. Ese es el caso de Putumayo. Un año después de la avalancha que prácticamente sepultó la capital del departamento, sus 300.000 habitantes impulsan procesos para acercar dos países: el urbano, del rural.

El desarrollo es el que rescatará a las comunidades del abandono y la violencia, y en Mocoa lo saben muy bien. Decenas de hombres y mujeres de este departamento al sur del país, fueron los operados de la tercera Macrorrueda de negocios que lidera la Corporación Reconciliación Colombia. Se trata de una plataforma que durante este jueves y viernes permite identificar proyectos productivos y sociales, para conectarlos con mentores, compradores y cooperantes que puedan fortalecerlos.

"Todo es hecho en Putumayo. El operador logístico son personas del departamento. Desde Reconciliación Colombia creemos en la gente de esta tierra y por eso nos sentimos orgullosos de haber elegido a Mocoa para la tercera Macrorrueda", manifestó durante la apertura, Cristina Plazas, directora Ejecutiva de la corporación.

Las regiones que no han tenido una presencia marcada del Estado, el progreso se requiere en todos los niveles y lo más completo posible. "En la Macrorrueda conocí grandes proyectos que lo único que necesitan para crecer son conexiones y aquí lo estamos logrando", manifestó durante el evento Mariana Jaramillo Thomas, vicepresidenta de asuntos corporativos de CEMEX.

Se requiere conocer el contexto de la comunidad para poder implementar los proyectos bajo ciertos parámetros. El desarrollo debe ser un traje a la medida de los territorios. Por eso durante dos días Mocoa es sede de un encuentro histórico que reúne tanto empresarios como artistas, líderes sociales, emprendedores, representantes del gobierno y de la cooperación internacional. Todos trabajan alrededor del fortalecimiento de iniciativas productivas para promover el desarrollo de la región.

Son más de 40 empresarios y líderes de distintas ciudades del país los que llegaron a Mocoa para conocer, de primera mano, los sueños de 35 emprendedores que, desde la agricultura, la acuicultura, el turismo, las artesanías y la promoción cultural, transforman sus territorios. "La gente cree que venimos a traerle y al contrario muchos saben que van a venir para que se les enseñe. No venimos a imponer, apenas somos una herramienta para que todas estas cosas maravillosas que se están haciendo en la región lleguen a otra parte del país o del mundo", agregó Plazas.

Se trata es de ofrecer a proyectos productivos y sociales exitosos, creados a pulso en las zonas de conflicto por víctimas directas o indirectas de la guerra o incluso por personas que participaron en ella, una plataforma de intercambio con quienes les pueden abrir las puertas del mercado. Es decir, con empresarios, cooperantes y fondos de inversión. El encuentro esta orientado no solo para hacer negocios, sino para intercambiar conocimientos con el fin de consolidar o incluso replicar los emprendimientos e iniciativas.

Los emprendedores invitados a la Tercera Macrorrueda pasaron por un proceso de cuatro meses de preparación, de la mano de Reconciliación Colombia. ¿La razón?, muchos de ellos nacieron como una alternativa para la sustitución de cultivos ilícitos. Por eso con sus proyectos buscan recuperar la confianza y acabar con la estigmatización en la que han sumergido su territorio. Es un diálogo entre iguales, sin paternalismo, en el que las comunidades exhibieran sus potencialidades en una relación donde importa el trabajo, el producto, el concepto de desarrollo social sostenible, la creación de oportunidades y, sobre todo, el factor R: la reconciliación.

De la mano de grandes talentos como el pintor Carlos Jacanamijoy, el chef Harry Sasson y la diseñadora Lia Samantha, quienes protagonizarán espacios temáticos diseñados para compartir sus experiencias e inspirar a los participantes, Reconciliación Colombia espera haber generado más de 170 citas, las cuales representarán cerca de 1.000 millones de pesos.