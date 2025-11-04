Suscribirse

Bogotá

Cortes de agua en Bogotá: barrios que se verán afectados este miércoles 5 de noviembre

Las suspensiones del suministro podrían durar entre 24 y 27 horas.

Redacción Semana
5 de noviembre de 2025, 3:28 a. m.
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) dio a conocer la lista de los barrios de Bogotá y Soacha que se verán afectados por los cortes de agua programados para este miércoles, 5 de noviembre.

De acuerdo con la entidad, las suspensiones se llevarán a cabo por obras que buscan mejorar el suministro del agua y así minimizar las afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios del suministro.

Localidad de Usaquén

Santa Bárbara Central. De la carrera 9 a la carrera 11, entre la calle 116 a la calle 127. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Localidad de Suba

Batán, Prado Veraniego Sur, Las Villas. De la carrera 54 a la transversal 60, entre la calle 117D a la calle 129. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de válvula.

Localidad de Antonio Nariño

Policarpa, La Hortua. De la calle 1 a la calle 5 sur, entre la carrera 10 a la carrera 14. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Localidad de Puente Aranda

Puente Aranda. De la calle 17 a la calle 22, entre la carrera 56 a la carrera 60. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de válvula e hidrante.

Localidad de San Cristóbal

Libertadores. De la calle 57 sur a la diagonal 58A sur, entre la transversal 14 este a la transversal 14B este. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

La Picota, La Paz, Porvenir, Danubio, La Fiscala Norte, Danubio II. De la avenida Caracas a la transversal 2D Bis, entre la calle 56 sur a la diagonal 63 sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Bosa

Olarte, Nuevo Chile, Portal del Sur, TransMilenio, Olarte Área Comercial e Industrial. De la carrera 71B a la carrera 73D Bis B, entre la calle 57R sur a la calle 53A Bis sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Localidad de Usme

Diversos sectores (Alaska, Antonio José de Sucre, Barranquillita, Bolonia, Chapinerito, Charalá, Chuniza, Comuneros, Duitama, El Curubo, El Nevado, El Pedregal, El Virrey, Gran Yomasa, La Cabaña, La Comuna, La Esperanza de Usme, La Reforma, San Felipe de Usme, entre otros). Desde las 8:00 a. m. hasta por 12 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Alfonso López. Desde las 8:00 a. m. hasta por 12 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Municipio de Soacha, en Cundinamarca

Terreros, Bosques de Tibanica, El Oasis, El Bosque, Vipal, Malabar, San Mateo, Casa Linda, San Lucas, El Pinar, Los Nogales, La Alameda, Altos de San Mateo, San Ignacio, Mirador de San Ignacio, Las Vegas, Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca y C.C. Unisur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

