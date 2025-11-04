Vehículos

Pico y placa en Bogotá: así rota la medida este miércoles, 5 de noviembre

La restricción para vehículos particulares es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. y para taxis es de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.

5 de noviembre de 2025, 12:19 a. m.