Suscribirse

Vehículos

Pico y placa en Bogotá: así rota la medida este miércoles, 5 de noviembre

La restricción para vehículos particulares es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. y para taxis es de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Vehículos
5 de noviembre de 2025, 12:19 a. m.
Movilidad en Bogotá en la primera semana de pico y placa todo el dia NQS Bogotá enero 12 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana
Movilidad en Bogotá. | Foto: Guillermo Torres /Semana

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) recordó a la ciudadanía que se mantiene activa la restricción vehicular mediante el pico y placa en la ciudad de Bogotá.

Esta medida buscar descongestionar la movilidad en la capital entre las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m., horario en el que se aplica la jornada para automóviles particulares.

Contexto: Más de 1.700 comparendos se impusieron en Bogotá durante fin de semana de Halloween, ¿funcionó la restricción de parrillero?

Este miércoles 5 de noviembre, pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5, mientras que los carros de servicio público tipo taxi tendrá restricción los terminados en 9 y 0., desde las 5:30 a. m. a 9:00 p. m.

Pico y placa en Bogotá.
Pico y placa en Bogotá. | Foto: COLPRENSA

Los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 que no acaten la norma durante este día podrían ser multados o en su defecto sería inmovilizado el automóvil.

Los usuarios que quieran ser exentos del pico y placa pueden registrarse en la página de la Secretaría Distrital de Movilidad y conocer el pico y placa solidario, la modalidad con la que puede pagar para usar su vehículo en Bogotá sin ninguna restricción.

El único canal oficial para adquirir y pagar el pico y placa solidario es la plataforma de la entidad, a la que se accede exclusivamente a través del sitio web:www.movilidadbogota.gov.co.

“Igualmente, se aclara que la única forma de pago es mediante botón de PSE dentro de la página oficial”, detalló el SDM.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Primera vez que lo hablo”: Mariana Morales, mujer trans, reveló su posición sobre polémica cartilla

2. “Hay que persistir en reclamar la verdad sin rodeos, sin manipulaciones”: la sentida petición del presidente de la Judicatura en la conmemoración de la toma del Palacio de Justicia

3. Accidente de un avión en aeropuerto de EE. UU. generó impactante bola de fuego, hay múltiples heridos

4. Pipe Bueno habló de su “primera vez” con Luisa Fernanda W y soltó inesperado detalle

5. Seguidores de Luis Díaz captaron llamativo detalle en la celebración de cumpleaños de su hija

LEER MENOS

Noticias relacionadas

pico y placa en bogotáPico y placaMovilidad en Bogotá

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.