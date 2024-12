Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, rechaza acusaciones de corrupción en su contra. “No compré silencios ni votos de congresistas”

"No compré votos de congresistas": Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, anunció que se dedicará a defenderse de los señalamientos en su contra. https://t.co/Lec0VexZv6 pic.twitter.com/MAnUBqf9bz

SEMANA revela nuevos audios de María Alejandra Benavides, exasesora de Ricardo Bonilla: “Que me diga cuánto se le ha dado a qué comisión (del Congreso) y qué se debe”

La exasesora ha señalado claramente que el entonces Ministro de Hacienda tuvo un interés particular en la presión para que se emitieran cupos indicativos para que un grupo de congresistas que hacían parte de la Comisión de Crédito Público, aprobaran más recursos para la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Frente a esto, el Ministro aseguró que no le sorprendió la posición del primer mandatario. “Mi renuncia siempre estuvo sobre la mesa pendiente solo de fecha y ayer (martes) fue concertada en viaje a San Andrés. Como lo digo en mi renuncia, me retiro con la frente en alto”.

“Nunca me atornillé al cargo y no lo usaré para defenderme en este confuso episodio. El Presidente siempre estuvo enterado de mis acciones y deberes como funcionario público”, aseveró el exministro Bonilla en un video que no supera el minuto de duración y en los que, por varios apartes, señala a la cámara.