Rodolfo Hernández, personalmente, le pidió al tribunal que tumbe su condena por el caso de corrupción de Vitalogic

Este jueves, el excandidato a la Presidencia, Rodolfo Hernández, presentó personalmente ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Santander, el recurso de apelación en contra del fallo que lo condenó a cinco años y medio de prisión por el caso de corrupción conocido como Vitalogic.

Fuentes cercanas al proceso le señalaron a SEMANA que el exalcalde de Bucaramanga está dispuesto a llegar a todas las instancias judiciales para demostrar que nunca pidió comisiones ni directamente ni por ningún intermediario para la entrega del contrato, que tuvo un valor de 336 millones de pesos.

🔴Rodolfo Hernández rompe en llanto y confirma que tiene “cáncer terminal” durante audiencia.



Para Hernández, durante el juicio que se le adelantó, no se valoraron las pruebas documentales que dejaban en evidencia la forma en cómo se adelantó la licitación y celebración del contrato que buscaba aliviar la situación sanitaria en la capital de Santander en el año 2016.

En el recurso de apelación, según se pudo establecer, se advirtió la urgencia que se tenía por atender la grave situación por el cierre del relleno sanitario de El Carrasco, lo que puso en grave riesgo la calidad de vida de los habitantes de Bucaramanga.

Por esto, se puso en marcha un comité técnico para revisar la situación. Para el exmandatario santandereano, los testigos que lo señalaron incurrieron en contradicciones de tiempo, modo y lugar sobre la celebración del contrato, todo esto porque estaban buscando un beneficio con la justicia para no ser vinculados a ningún proceso.

“Quisieron exculpar sus actos de corrupción señalando al exalcalde”, señaló una fuente cercana al caso. En la apelación se pide revisar las declaraciones de los testigos de cargo de la Fiscalía, entre ellos, varios exfuncionarios de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB).

En la etapa de juicio, Rodolfo Hernández aseguró que no hay un solo testigo que lo señalara directamente de ejercer presiones para el direccionamiento del contrato; y mucho menos de participar en reuniones con funcionarios de la EMAB y contratistas.

“Nunca yo asistí a reuniones que no me correspondían (...). Puede que hubiera ido a mirar, hablar con los obreros, con el comité de reclamos. Pero ir allá a violar la norma no, nunca”, enfatizó Hernández al manifestar que fue víctima de testigos falsos.

El pasado 13 de junio, tras conocer el monto de la condena, el excandidato presidencial manifestó que fue sentenciado por desconocer, supuestamente, los principios de contratación pública.

“Me condenan no por ladrón ni por haberme robado un peso, simplemente el juez me condena porque violé el derecho a la contratación, a la línea que tiene que seguir todo gobernante de no tener referencia en la entrega de contratos”, expresó el exmandatario.

Rodolfo Hernández afirmó que, aunque no le dieron la razón en la primera instancia, “quiero contarles a los colombianos que vamos a seguir en la lucha, enfrentarme a esa maquinaria perversa me trajo como consecuencia 400 demandas, de las cuales han archivado más del 90 %, es decir, eran temerarias todas”.

En su intervención, en un extenso video, el santandereano lanzó pullas a la justicia. “Me acusan en el proceso de determinador, que yo determiné y en el mismo proceso me acusan que, además, fui ejecutor, ¿quién entiende eso? O soy determinador o ejecutor, pero ambas no se puede. Sin embargo, es bueno que los colombianos se enteren del acontecer de este proceso donde están invitados alumnos, magistrados, abogados, alcaldes, gobernadores que quieran empaparse más a fondo de lo que me están haciendo”.