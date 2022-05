Rodolfo Hernández tildó de “mentiroso” a Fico Gutiérrez, ¿por qué?

Ya faltan solo 15 días para que se desarrolle la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en medio de una campaña que tiene como cabeza en las encuestas al candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, y en segundo lugar al del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, esta realidad, según las consultas, daría como resultado una posible segunda vuelta entre ambos candidatos.

Sin embargo, el tercero en la carrera, que es el exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, no baja los brazos e incluso sueña con poder ganar en primera vuelta, como lo ha confesado en varias ocasiones.

Además, en las últimas horas aseguró que este sueño se siente cada vez más latente, al evidenciar las supuestas jugadas que muestran los demás candidatos para poder ganar el afecto de las personas y sorprender a otras.

Por medio de su cuenta de Twitter, el ingeniero tildó a Fico de mentiroso, luego de que en su cuenta de Instagram apareciera una presunta foto de un evento que el candidato de la derecha realizó en Bucaramanga.

“Gracias Bucaramanga. Gracias Santander”, escribió Gutiérrez en la red social. Sin embargo, según mostraron varios internautas, la imagen, aunque real, no corresponde al evento de Fico, sino a uno que organizó el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, en 2018, cuando participaba como candidato a la Presidencia del país.

Al ver la foto, que hace referencia a una gran multitud en la plazoleta Luis Carlos Galán, en la capital de Santander, Hernández no dudó en despacharse en contra de Gutiérrez, asegurando que así como mintió con esta imagen, también lo habría hecho en las encuestas.

“¡Fico es un mentiroso triple redomado! Las encuestas de él son igual de falsas a esta foto”, escribió Rodolfo Hernández en Twitter.

¡Fico es un mentiroso triple redomado! Las encuestas de él, son igual de falsas a esta foto 🤷🏼‍♂️ https://t.co/7x6usM4Qk9 — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) May 14, 2022

¿Fue un error?

Al ver la polémica que había generado esta situación, desde la campaña de Federico Gutiérrez aseguraron que no era ningún fraude con la ciudadanía lo que había pasado, sino que se trataba de un error, pues al parecer se equivocaron al momento de tomar la imagen y subirla a Instagram. Finalmente, la storie fue eliminada de la red social.

Sin embargo, para no dejar la defensa en el aire, los encargados de las comunicaciones de la campaña “Fico presidente” mostraron algunos videos e imágenes que, efectivamente, demuestran que el exalcalde de Medellín logró reunir una gran multitud en Bucaramanga.

Incluso, varios internautas respondieron a la publicación de Rodolfo Hernández, asegurando que ellos mismo habían estado en dicho evento, tratando de confirmar que en realidad la foto “falsa” solo había sido un error.

“Abuelito Pachanguero, está mal dateado. Él o los lavaperros que envió anoche a la Plaza, le informaron mal. La gente que fue estuvo de corazón. Deje alguito porque no todo mundo está con usted. En lo único que se puso de acuerdo con Fajardo fue en el saboteo. Respetemos la gente”, escribió un usuario de Twitter.

Otros, por su parte, mantienen que lo ocurrido en Bucaramanga no fue un acto de verdadero apoyo, sino que es resultado de las supuestas estrategias usadas por la campaña de Fico para adicionar personas “a la fuerza”.

“Pues con buses y sobornando a los trabajadores de alcaldías y gobernación ¿Cómo no? El Ingeniero no tiene nada que demostrarle a usted, él donde llega llena y si no mire las redes sociales de él” y “Eso es en Cúcuta-Norte, donde está apoyado por la gobernación y cada empleado es obligado a llevar cierta cantidad personas para poder conservar el trabajo, por eso tanta gente se ve ahí” (sic), señalaron algunos críticos de Federico Gutiérrez en la red social.