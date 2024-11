Sandra Ortiz, llamada a imputación de cargos: $3.000 millones y cuatro evidencias que pesan en contra de la “mensajera de Name”

El escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) avanza en la Fiscalía. Sandra Ortiz, la exconsejera de regiones, fue llamada a imputación de cargos que, además, pedirá su medida de aseguramiento. La diligencia está programada para el 29 de noviembre.

A la exfuncionaria, la decisión de la Fiscalía la sorprendió. “Es inaceptable enterarse de una imputación de cargos en mi contra por medios de comunicación. Hasta este momento, ni el centro de servicios judiciales ni la Fiscalía me han notificado oficialmente. He sido víctima de perfilamiento constante y abuso por mi condición de mujer. La Fiscalía debe hacer prevalecer la dignidad, sin coacciones”, dijo en su cuenta de X.

Ortiz considera que no hay mérito para que la investigación avance. “He asistido a más de 6 citaciones, la Fiscalía sabe que no he cometido ningún delito y no tengo nada que esconder. Siempre estaré dispuesta a comparecer”, dijo frente a la posibilidad de tener alguna medida de detención preventiva.

Pero los testimonios y pruebas que hay contra Ortiz son abundantes. La exfuncionaria de la Casa de Nariño habría sido uno de los personajes esenciales en la trama que permitió que millones de pesos que iban para la protección de los colombianos frente a las cada vez más graves inclemencias del clima. Los mayores protagonistas del escándalo, Olmedo López y Sneyder Pinilla, la mencionan de frente. Incluso la llaman “la mensajera de Name”.

SEMANA, además, ha publicado los graves indicios que pesan en su contra y que prueban que muchos elementos en la narración de los exdirectivos de la UNGRD son ciertos. Estos son los más relevantes.

1. “La doctora Sandra solo fue la mensajera para el tema de Name”

Sneyder Pinilla, el exsubdirector de la UNGRD, fue el primero que narró con lujo de detalles el papel que tuvo Sandra Ortiz en el entramado de corrupción con el que saquearon la entidad.

“A él (Name) se le entrega a través de un mensajero, manda a una persona, y con ella hago el trámite (en Bogotá). Yo acompaño a ese mensajero hasta un sitio a traer el recurso. Entrego dos maletas (...). En un día, donde está el mensajero, entrego una parte, y al otro día entrego la otra, y ahí sí juntos vamos y la entregamos completa”, le dijo Pinilla a SEMANA en una entrevista. “La doctora Sandra solo fue la mensajera para el tema de Name, para nada más”, agregó.

2. El recorrido de la plata que supuestamente iba para Name

En lo que Pinilla contó, había detalles exactos de cómo se hizo supuestamente el giro de la plata. “Hacia el 25 de septiembre, el director me dice: ‘Sneyder, me voy para un desayuno, llegó el momento que le comenté’. Le dije: ‘Bueno, listo. Sí, señor, espero lo que usted me diga’. Sé que él tiene un desayuno en el Tequendama Suites con la doctora Sandra Ortiz y el presidente del Senado, el doctor Iván Name (...). Cuando él sale, me dice: ‘Sneyder, efectivamente, necesito 3.000 millones de pesos que me toca entregarle al presidente (Name)”, dijo.

“La plata me la entregan en efectivo, y yo se la entrego en efectivo a la persona que envía el doctor Name... Yo llego a un sitio que sé que hay un esquema de seguridad que me está esperando. Bajo al sótano, entrego ahí y luego me salgo, porque no subo a hacer la entrega directamente a Name. Sé que el mensajero sí tuvo comunicación con la persona (Name) para informarle que todo ya estaba listo”, agregó.

Toda esa historia es corroborada por el mismo celular de Sandra Ortiz. “Una vez exportados los registros, se revisó y verificó a través de la herramienta filtro los eventos entre las celdas de tráfico de datos identificadas con las variables fecha y hora de origen, dirección y coordenadas geográficas con latitud y longitud, con el fin de realizar ubicación en el software SIC Google Earth Pro”, señala el reporte judicial sobre los exámenes que se hicieron en el celular de Ortiz.

Los investigadores judiciales acudieron con esta información a la Superintendencia de Notariado y Registro. Y allí encontraron que en el punto al que fue Sandra Ortiz, el presidente del Senado, Iván Name, tiene un apartamento registrado a su nombre. La misma información la confirma el certificado de tradición y libertad del inmueble.

Sandra Ortiz, Iván Name | Foto: Revista Semana

Los investigadores judiciales reconstruyeron en Google Maps los puntos donde habría estado Ortiz.

3. Los chats al director de la UNGRD en los que se cuentan detalles de la cita

Una portada de SEMANA reveló el material probatorio que había contra Ortiz. “Unas conversaciones de WhatsApp entre Olmedo López y Sandra Ortiz coinciden con la narración de los hechos que dio Pinilla. Una de ellas es del 25 de septiembre de 2023. Allí se observan varias llamadas pérdidas de Olmedo a Sandra (a las 7:09 a. m., a las 7:11 a. m. y a las 7:13 a. m.). A las 7:15 a. m., Sandra le dijo a Olmedo: “Director, buenos días. La reunión va hacer (sic) en la Suit del Tequendama (sic)”. A las 7:56 a. m., Olmedo le reportó a Ortiz: “Pésima movilidad por la 26. Aquí voy”. Luego hubo otra llamada perdida a las 8:21 a. m. de Olmedo a Sandra. Pinilla aseguró que Olmedo, Sandra y Name se reunieron en el Tequendama Suites ese lunes 25 de septiembre”, asegura la investigación.

Según las pruebas aportadas en los 30 folios que entregó Sneyder Pinilla a la Fiscalía, en esta maleta le habría entregado 1.500 millones a la exalta consejera para las regiones Sandra Ortiz. | Foto: SEMANA.

También se contó cómo en otra conversación, Sandra Ortiz le preguntó a Olmedo a las 11:49 a. m.: “¿A qué horas pasas?”. Él le envió una fotografía de inmediato y le dijo: “En reunión”. Ella le respondió: “Excelente”. Olmedo le dijo: “Termino aquí, termino y le llamo”. Ella solo escribió: “Perfecto”. Pero él se aseguró y le dijo: “Todo listo para el tinto”. Sandra se despidió a las 11:51 a. m.: “Quedo atenta”.

Luego, a las 2:02 p. m., ella se volvió a reportar con Olmedo: “Hab 2312″, la cual sería la habitación donde ocurrió el encuentro. A las 2:56 p. m., Sandra repitió el mensaje: “Hola”. Olmedo le dijo: “En camino”.

4. Los recibos del Tequendama Suites

En esa portada, SEMANA también hizo públicos los recibos a nombre de Sandra Ortiz que dejan claro que ella sí rentaba una habitación en el Tequendama Suites y que por esto pagó 22 millones de pesos. La mujer se quedó allí por cinco meses.

Presidencia pagó por la habitación de Sandra Ortiz en el Tequendama. | Foto: Semana.